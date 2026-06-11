Edinilen bilgilere göre, Çağlayancerit ilçesine bağlı Boylu Mahallesi’nde ikamet eden Yahya Tosun, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak 3 yaşındaki oğlu Hasan Halis Emin Tosun’un kaybolduğunu bildirerek yardım talebinde bulundu.

İhbarın ardından bölgeye sevk edilen asayiş ekipleri ile mahalle sakinleri tarafından geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde küçük çocuk, Boylu Göleti mevkiinde sağlıklı şekilde bulundu.

Herhangi bir sağlık sorunu olmadığı belirlenen Hasan Halis Emin Tosun, ekipler tarafından ailesine teslim edildi. Olay, aile ve mahalle sakinlerine derin bir nefes aldırırken, arama çalışmalarına katılan ekiplere ve vatandaşlara teşekkür edildi.