Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Vatandaşlara daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkânı sunmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Toptancılar Sitesi bölgesinde başlattığı asfalt çalışmalarını yoğun bir tempoyla devam ettiriyor.

Şehrin ticari açıdan en hareketli noktalarından biri olan Toptancılar Sitesi’nde yürütülen çalışmalar, bölgenin ulaşım standardını yükseltmeyi amaçlıyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen asfalt serim faaliyetleriyle toplam 3 kilometrelik arter modern ve dayanıklı sıcak asfaltla kaplanıyor.Proje kapsamında 10 bin tonun üzerinde sıcak asfalt kullanılması planlanırken, yatırımın toplam maliyetinin ise 30 Milyon TL’nin üzerinde. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak bölge esnafı ve vatandaşların hizmetine sunulması için sahada yoğun mesai harcıyor.

Toptancılar Sitesi’nde Ticari Hareketliliği Artıracak Yatırım

Gerçekleştirilen asfalt seferberliği yalnızca ulaşım konforunu artırmakla kalmayacak, aynı zamanda bölgenin ekonomik dinamizmine de önemli katkılar sağlayacak. Yenilenen yollar sayesinde lojistik süreçlerin daha hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi hedeflenirken, özellikle hal esnafının iş akışında ciddi bir verimlilik artışı sağlanması bekleniyor.Bölgedeki arterlerin modern standartlara kavuşturulmasıyla birlikte ticari faaliyetlerin daha düzenli ve kesintisiz bir şekilde sürdürülmesi öngörülürken, Toptancılar Sitesi’nin şehir ekonomisindeki rolünün daha da güçlenmesi amaçlanıyor.