Proje uzmanı eğitmenler tarafından STK temsilcilerine, proje yazma ve proje yönetimi odaklı uygulamalı eğitimler veriliyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Girişimcilik Merkezi’nde (SOGEM), sivil toplum kuruluşlarına yönelik düzenlenen sosyal girişimcilik temalı Proje Geliştirme Eğitimi’nde ikinci aşamaya geçildi. Yoğun katılımla sürdürülen program, katılımcılara hem teorik hem de uygulamalı eğitim imkânı sunarak sivil toplumun proje üretme kapasitesini artırmayı hedefliyor.Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen programın ilk aşamasında, katılımcılara sosyal girişimcilik kavramı, toplumsal etki oluşturma ve sürdürülebilirlik konularında kapsamlı bilgiler aktarıldı. Eğitimin ikinci aşamasına geçilmesiyle birlikte ise proje yazma ve proje yönetimi odaklı uygulamalı eğitimler başladı.

Uygulamalı Eğitimlerle Proje Geliştirme Süreci Güçleniyor

Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Uzmanı Kadir Demirkaynak tarafından verilen eğitimlerde katılımcılar; proje fikri geliştirme, problem analizi, hedef kitle belirleme, mantıksal çerçeve oluşturma, faaliyet planlama, bütçe hazırlama ve proje döngüsü yönetimi gibi başlıklarda detaylı bilgi edinme fırsatı buluyor.Eğitim süreci yalnızca teorik anlatımla sınırlı kalmıyor. Bilgisayarlı eğitim ortamlarında gerçekleştirilen uygulamalı çalışmalar sayesinde katılımcılar, öğrendikleri bilgileri eş zamanlı olarak kendi projelerine aktararak birebir deneyim kazanıyor. Bu yönüyle program, katılımcıların somut çıktılar üretmesini destekleyen bir yapıya sahip.

Amaç Nitelikli ve Sürdürülebilir Projeler Üretmek

SOGEM koordinasyonunda yürütülen eğitim programı, sivil toplum kuruluşlarının proje geliştirme becerilerini artırmayı ve şehre değer katacak nitelikli projelerin ortaya çıkmasını sağlamayı amaçlıyor. 10 Nisan Cuma gününe kadar devam edecek eğitimlerin sonunda katılımcılara katılım belgeleri takdim edilecek.

“Sivil Toplumun Bu Desteğe İhtiyacı Vardı”

Eğitmen Kadir Demirkaynak, programın önemine dikkat çekerek, “İlimizdeki sivil toplum kuruluşlarına yönelik sosyal girişimcilik temelli proje yazma becerisinin artırılması üzerine SOGEM bünyesinde eğitimler veriyoruz. Öncelikle bu eğitim programı için Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum. Çünkü sivil toplum kuruluşlarının böyle bir desteğe ihtiyacı vardı. Eğitimlere olan yoğun ilgi bizleri memnun ediyor. İnşallah bu tür eğitimlerle sivil toplum kuruluşlarının yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Katılımcılardan Eğitime Tam Not

Eğitime katılan Şahbaz Uluslararası İnsani Yardım ve Arama Kurtarma Dernek Başkanı Tural Şahbazlı, programın kendileri için oldukça verimli geçtiğini belirterek, “Proje yazarken nelere dikkat etmemiz gerektiğini öğrendik, eksiklerimizi fark ettik. Daha önce hazırladığımız projelerde yaptığımız hataları görme fırsatı bulduk. Edindiğimiz yeni bilgilerle bundan sonra daha güçlü projeler hazırlayarak şehrimize katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.Kahramanmaraş Rıdvan Hoca Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Nurdoğan da eğitimlerin önemine değinerek, “Sivil toplum örgütleri olarak şehrimize yeni projeler kazandırmak istiyoruz. Bu eğitimler sayesinde projelerimizi daha profesyonel şekilde hazırlamayı öğreniyoruz. Oldukça faydalı bir süreç geçiriyoruz. İnşallah edindiğimiz kazanımları sahaya yansıtarak şehrimizde uygulamaya geçireceğiz” şeklinde konuştu.