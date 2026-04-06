Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin vatandaşla iletişimde etkin bir köprü görevi üstlenen ALO 153 Çağrı Merkezi, gelişmiş teknolojik altyapısı ve yapay zekâ destekli sistemiyle yerel hizmetlerde hız ve verimliliği artırmaya devam ediyor.

Şehir genelinden gelen taleplerin tek bir merkezde toplanmasını sağlayan ALO 153 Çağrı Merkezi, çözüm odaklı yaklaşımıyla dikkat çekiyor. Şehrin farklı noktalarından iletilen başvurular; temizlik, çevre sağlığı, sosyal destek, altyapı, yol bakım ve onarım gibi birçok başlık altında değerlendirilerek ilgili birimlere anlık olarak aktarılıyor. Bu sayede vatandaşların taleplerine gecikmeden müdahale edilmesi sağlanırken, süreçlerin daha sistemli ve şeffaf bir şekilde yürütülmesi mümkün hale geliyor.

Mart Ayında Etkin ve Hızlı Hizmet

Vatandaşlara kesintisiz hizmet veren ALO 153, Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerinin koordinasyonunda aktif rol oynayan bir yönetim aracı olarak öne çıkıyor. Bu kapsamda, Mart ayında ALO 153 hattına toplam 10 bin 918 başvuru yapıldı.

Vatandaşlardan gelen talepleri kayıt altına alan ekipler, bu talepleri ilgili birimlere eksiksiz bir şekilde iletti. Vatandaş ile Büyükşehir arasındaki iletişimi güçlendiren önemli bir platform olarak öne çıkan ALO 153, teknolojinin kamu hizmetlerine entegrasyonu açısından başarılı bir model sunuyor.