İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Medya A.Ş.'ye yönelik olarak başlatılan "Yolsuzluk" ve "Kent uzlaşısı" soruşturmaları kapsamında aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve basın danışmanı Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekter Yardımcısı Mahir Polat, Reform Ensititüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan'ın da aralarında olduğu yaklaşık 106 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler gözaltına alınıyor.

EKREM İMAMOĞLU GÖZALTINA ALINDI

Yüzlerce polis tarafından İmamoğlu'nun Sarıyer'deki evinde arama yapıldı ve ardından polis eşliğinde sağlık kontrolüne götürüldü.

İKİ AYRI SORUŞTURMA

100'den fazla kişiyle ilgili yürütülen operasyonun Medya A.Ş. ihaleler, kent uzlaşısı ve terör soruşturması olduğu belirtildi. Açıklamalar, İmamoğlu ve sanıklar hakkında iki ayrı soruşturmanın başlatıldığını gösteriyor.

İlk soruşturma "Kent uzlaşısı" adı verilen yapılanma ile ilgili. Bu soruşturma kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Ekrem Şahan gözaltı karar verildi.

İkinci soruşturma, "yolsuzluk" suçlamasıyla ilgili. Bu soruşturmada, İmamoğlu'nun, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde beraber çalıştığı kişileri, İBB'ye yerleştirdiği ve "Büyükşehir Belediyesi iştirakleri olan Meyda A.Ş. Kültür A.Ş.'nin hizmet alımı nitelikli işlerine yüksek fiyatlı teklifler vererek sonuç fiyatı kendilerinin belirlemesi suretiyle ederlerinin çok üzerinde işler aldıkları", "Hali hazırda faal olan bir çok iş yerinden rüşvet talep edildiği, kabul etmeyen mağdurlar hakkında Belediye Encümenlerinden aldırılan kararla zorla para alınmaya çalışıldığı" iddialarına yer verildi.

İMAMOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

İmamoğlu, evinden paylaştığı videosunda, "Milletimizin iradesini gasp etmeye çalışan bir avuç akıl, sevgili polislerimi bu kötülüğe alet ederek, 16 milyon İstanbullunun konutunun kapısına yüzlerce polis yığmıştır. Büyük bir zorbalıkla karşı karşıyayız ama yılmayacağımı bilmenizi istiyorum. Hepinizi çok seviyorum, kendimi milletime emanet ediyorum. O kişiye ve onun bütün bu süreci aparat gibi kullanan aklıyla mücadeleye devam edeceğim" dedi.

ONGUN: GÖZALTINA ALINIYORUM

Murat Ongun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gözaltına alınıyorum. Bizi susturarak Ekrem İmamoğlu'nu savunmamızı, desteklememizi engelleyeceklerini sanıyorlar. Tüm sosyal medya mecralarında hesapları olan vatandaşlarımıza sesleniyorum: Bu saatten sonra Ekrem İmamoğlu Türk milletine emanettir. Koruyun, kollayın, destekleyin! Milleti yenemezler. Her şey çok güzel olacak." ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERLİĞİYLE SUÇLANIYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürolarınca yürütülen soruşturma kapsamında; Kamuoyunda "CHP' de para sayma görüntüleri" başlığıyla paylaşılan video görüntüleri üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen başlanılan ve kamu davası açılan soruşturma neticesinde usulsüz bağış toplama olayıyla ilgili olarak ifadeleri alınan tanıkların başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere birçok kişi hakkında, iş adamlarını para vermeye zorladıkları bazı iş adamları ile hareket ederek haksız kazanç sağladıkları piyon kişiler üzerinden alım satımlar yaparak suçtan elde ettikleri parayı akladıkları, para transfer ve tahsilinde "gizli kasa" diye tabir edilen sivil kişileri kullandıkları beyanları, yine İBB ve iştirak şirketleri tarafından yapılan açık hava reklam mecralarına ilişkin ihaleler, hizmet alımları ve muvazalı sözleşmelerde usulsüzlük olduğuna ilişkin mülkiye müfettişliği tarafından tanzim edilen rapor neticesinde uyarınca soruşturmaya başlandığı, Yapılan soruşturma işlemleri neticesinde gelinen aşamada; çıkar amaçlı suç örgütü lideri Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden beri yanında bulunan ve kendisine tabi kişileri İstanbul Büyükşehir Başkanı olduktan sonra Büyükşehir Belediyesi'nin birimlerinin ve iştiraklerinin başına getirdiği, şüphelilerin suç örgütünün devamını sağlamak maksadıyla kendi alt yapılanmalarını oluşturdukları, birçok belediye iştirakinde usulsüz ihaleler, doğrudan temin veya hizmet alımı nitelikli işler üzerinden ihaleye fesat karıştırma, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, rüşvet ve irtikap eylemlerini örgütlü bir şekilde işlediklerinin tespit edildiği, Örgüt üyelerinin hem kendi üzerlerine hemde SGKlı çalışanlarının üzerlerine kurdukları şirketlerle Büyükşehir Belediyesi iştirakleri olan Meyda A.ş Kültür A.ş.'nin hizmet alımı nitelikli işlerine yüksek fiyatlı teklifler vererek sonuç fiyatı kendilerinin belirlemesi suretiyle ederlerinin çok üzerinde işler aldıkları, aldıkları işlerin bir çoğunun tamamlanmadıkları, bir kısmının ise hayali işler olduğu, naylon fatura düzenlemek suretiyle akladıkları paraları kişilsel zenginleşmelerinin yanı sıra şuç örgütünün faaliyetleri doğrultusunca kullandıkları, İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımızın kişisel verilerinin hukuka aykırı bir şekilde temin edilerek örgütün devamlılığı için kullandıkları, MEDYA A.Ş, KÜLTÜR AŞ., KİPTAŞ ve İSFALT firmalarından ihale alan örgüt üyelerinin belediyeden aldıkları ilk avans ödemeleri ile ya örgüt lideri Ekrem İMAMOĞLU'na ait inşaatlara para aktardıkları ya da şahsa ait şirketlere mal devri yaptıkları, Büyükşehir Belediyesinden açık ihaleler neticesinde iş alan iş adamlarının ödemelerinin yapılmayarak tehdit yoluyla elden temin edilen paralar sonrasında ödemelerin yapıldığı, hali hazırda faal olan bir çok iş yerinden rüşvet talep edildiği, kabul etmeyen mağdurlar hakkında Belediye Encümenlerinden aldırılan kararla zorla para alınmaya çalışıldığı, rüşvet ve irtikap eylemleri neticesinde elde edilen gayrimenkullerin örgüt kasası olarak kullanılan iş adamlarının üzerine alındığı MASAK Raporları, tevdi raporu, vergi uzmanı incelemeleri, tanık beyanları ve diğer deliller ile tespit edilmiş olup, bu kapsamda suç örgütü lideri şüpheli Ekrem İMAMOĞLU ile örgüt yöneticisi konumunda bulunan şüpheliler Murat ONGUN, Tuncay YILMAZ, Fatih KELEŞ, Ertan YILDIZ ve bu şahıslarla bağlantılı (95) şüpheli olmak üzere toplamda (100) şüpheli hakkında Suç Örgütü Yöneticisi Olmak, Suç Örgütüne Üye Olmak, İrtfikap, Rüşvet, Nitelikli Dolandırıcılık, Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Ele Geçirme, İhaleye Fesat Karıştırmak Suçlarından 19/03/2025 tarihi 06.15 itibariyle eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri icrası amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne talimat verilmiştir. 19/03/2025 İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI"

"VEKİLLERE DAHİ İZİN VERMİYORLAR"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise sosyal medya hesabından, "An itibariyle Ekrem İmamoğlu'nun konutuna 20 araç dolusu kolluk kuvveti gelmiş durumda" şeklinde açıklama paylaştı. Günaydın, "Milletvekillerine dahi izin vermiyorlar, sadece avukatına izin verdiler. Açık bir hukuksuzluk" açıklamasını yaptı.

ÖZGÜR ÖZEL: TESLİM OLMAYACAĞIZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Milletin yerine karar vermek, halkın iradesinin yerine geçmek ya da ona engel olmak için güç kullanmak darbedir. Şu anda bir sonraki cumhurbaşkanını milletin belirlemesine engel olmak üzere bir güç devrededir. Bir sonraki cumhurbaşkanımıza darbe girişimi ile karşı karşıyayız... Milletimiz devletini sever ama birileri tarafından devlet milletin karşısına dikilirse millet buna izin vermez. Esas güç millettir ve en sonunda millet kazanır... Yine öyle olacak. Teslim olmayacağız. En sonunda yine milletin dediği olacak ve Türkiye kazanacak." dedi.

YAVAŞ: EKREM BAŞKANIMIZ YALNIZ DEĞİLDİR

Mansur Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu ülkede hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi ve millet iradesini savunan herkes bilmelidir ki, seçilmiş bir belediye başkanına yönelik bu girişimler asla ama asla kabul edilemez. Dün diploma iptali, bugün sabahın erken saatlerinde Ekrem Başkanımızın evinin önüne yığılan polisler ve ekibine yönelik gözaltı işlemleri… Bu tablo, hukuk devletine yakışmıyor. Gözaltı nedeni belli olmasa da; Daha önce adliyeye gidip ifade veren bir belediye başkanını, bugün koştur koştur gözaltına almak neyin göstergesidir? Eğer gerçekten adaleti arıyorsanız, önce hukukun temel ilkelerine sadık kalınmalıdır. Bilinmelidir ki, milletin iradesine yapılan hiçbir müdahale karşılıksız kalmaz. Hukuk dışı yöntemlerle, baskılarla, tehditlerle yapılan bu uygulamalardan en büyük zararı demokrasimiz görecektir. Ancak biz susmayacağız! Hiç kimse de unutmasın: Ekrem Başkanımız yalnız değildir!" dedi.

ŞİŞLİ VE BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLARI GÖZALTINDA

CHP'de "Para sayma görüntüleri" ve "Kent uzlaşısı" soruşturmaları kapsamında Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık gözaltına alındı. Gözaltına alınan Şahan, sağlık kontrolüne getirildi.

ŞAHAN: KENDİMİZİ MİLLETİMİZE EMANET EDİYORUZ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şahan, "Bu sabah evimde arama yapıldı ve gözaltına alındım. Avukatımın aramaya katılmasına dahi izin verilmedi. Herkes müsterih olsun. Ekrem İmamoğlu yalnız değildir, arkasında millet vardır, İstanbul vardır, biz varız. Birimiz düşerse diğerimiz yetişiriz. Kendimizi milletimize emanet ediyoruz." dedi.

ÇALIK: YALNIZ OLMADIĞIMIZI BİLİYORUZ

Murat Çalık ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli komşularım, sevgili İstanbullular. Sabah saatlerinde evimde yapılan aramayla birlikte gözaltına alındım. Ne Ekrem İmamoğlu Başkanımız ne de gözaltı kararı verilen ben ve diğer arkadaşlarımız yalnız olmadığımızı biliyoruz. Yol arkadaşlarım aynı inanç ve kararlılıkla çalışmaya devam edecekler. Halkımıza hizmetimiz kesintisiz devam edecek. Kendimizi milletimize emanet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

100'DEN FAZLA İŞ İNSANI VE GAZETECİLER İÇİN GÖZALTI KARARI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Basın Danışmanı Murat Ongun, Seçim Kampanyası Direktörü Necati Özkan'ın da arasında bulunduğu yaklaşık 106 kişiye yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Medya AŞ ve Kent Uzlaşısı soruşturmaları kapsamında gözaltı kararı verildiği dile getirildi.

BAZI METRO İSTASYONLARI KAPATILDI

İstanbul'da başta Taksim olmak üzere bazı metro istasyonları ulaşıma kapatıldı. Poliste tüm izinlerin kaldırıldığı belirtiliyor. İnternetin de yavaşladığı gözleniyor.

VALİLİKTEN 4 GÜN TOPLANTI VE GÖSTERİ YASAĞI

İstanbul Valiliği, kent genelinde kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 19-23 Mart tarihleri arasında 4 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklandığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Valiliğimizce il genelinde kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 19 - 23 Mart tarihleri arasında 4 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasaklanmıştır.

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu'nun 15/H maddeleri çerçevesinde alınan bu karar doğrultusunda çeşitli tedbir kararları uygulanacaktır. Bu kararlar kapsamında;

-19 Mart 2025 günü saat 06.00'dan itibaren; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Metro A.Ş. tarafından işletilen - M1A Yenikapı - Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hatlarının Emniyet-Fatih İstasyonunun iptal edilerek (tüm yolcu giriş ve çıkış noktaları dahil) sefere kapatılması,

-M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman metro hattının Taksim İstasyonunun iptal edilerek (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil) sefere kapatılması,

Kararı alınmıştır.

Öte yandan, aşağıda isimleri bulunan cadde ve sokakların da araç trafiğine kapatılması ve belirlenen alternatif güzergahların kullanılması kararlaştırılmıştır

19.03.2025 GÜNÜ SAAT 06.00 İTİBARİYLE KAPANACAK YOLLAR

1-)Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar (Aksaray Kavşağı İle D100 Kavşağı Arası),

2-) Adnan Menderes Bulvarı Yan Yollar (Akdeniz Caddesi - Oğuzhan Caddesi kavşakları ile Kale Boyu caddesi - Sulukule Caddesi Kavşakları arası iki yönlü)

3-) Akşemsettin Caddesi ve Bu caddeye Çıkan Tüm Yollar

4-) Kocasinan Caddesi ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar

5-) Mütercim Asım Caddesi ve Bu caddeye çıkan tüm yollar

6-) Oğuzhan Caddesi ve Bu caddeye Çıkan tüm Yollar

7-) Akdeniz Caddesi ve Bu caddeye Çıkan tüm Yollar

8-) Şair Cem Sokak, Safran Sokak, Sarı Nasuh Sokak, Hüsrev Paşa Sokak, Hoca Efendi Sokak, Korkut Ata sokak, Neyzen İhsan Sokak, Albay Cemil Sakarya Sokak, Tuti Abdülatif Sokak, Zembilci Sokak, Yamak Sokak, Aktar Sokak, Yeni Bahçe Sokak, Keçeci Çeşmesi Sokak, Arpa Emini Köprüsü Sokak, Öztan Sokak, Keçeci Meydanı Sokak, Keçeciler Fırını Sokak, Kasideci Sokak, Mevlütçü Sokak.

ALTERNATİF YOLLAR

1- Turgut Özal Bulvarı Millet Caddesi

2- 2- Atatürk Bulvarı

3- 3- Fevzi Paşa Caddesi

4- 4- D-100"

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER ŞÖYLE:

· EKREM İMAMOĞLU

· MURAT ONGUN

· MEHMET MURAT ÇALIK

· TUNCAY YILMAZ

· FATİH KELEŞ

· EMRAH BAĞDATLI

· MUSTAFA NİHAT SÜTLAŞ

· MURAT KAPKİ

· ORÇUN MUHİTTİN YILMAZ

· HÜSEYİN KÖKSAL

· ADEM SOYTEKİN

· ALİ NUHOĞLU

· ERTAN YILDIZ

· ALİ GÜL

· ZAFER GÜL

· SERDAL TAŞKIN

· BARIŞ KILIÇ

· SERVET YILDIRIM

· MEHMET ERDOĞAN

· GÜLDEM IŞIK

· CEYDA KIRYAK

· KADİR ÖZTÜRK

· ÖMÜR YILMAZ

· MERTHAN AÇIL

· TOLGA ÖZGEN

· ERHAN USLU

· HAKAN ATINÇ DAYIGİL

· MURAT KANBUR

· EMRE SERKAN BAYRAKTAR

· VAHİT DOĞAN

· FATOŞ AYIK

· HÜSEYİN EKREM FİDAN

· SEDA HOŞEL KİRAZ

· SERGEN KURT

· YUSUF YÜCE

· ERCAN SAATÇİ

· MEHMET MUHİTTİN PALAZOĞLU

· FURKAN REMZİ CEYLAN

· SÜLEYMAN ATİK

· HAKAN KARANİS

· ELİF GÜVEN

· NİHAT UÇAN

· BİRSEN ŞAHİN

· CANAN MÜMÜKLÜ

· CAN AKIN ÇAĞLAR

· CEMAL UFUK KARAKAYA

· BUĞRA GÖKÇE

· KAĞAN SÜRMEGÖZ

· BAYRAM TAŞKIN

· EBRU YILMAZLAR

· GÜRKAN AKGÜN

· MURAT ABBAS

· DOĞAN HAMİT DOĞRUER

· HALİT BURAK ATALAN

· BİLAL ÖNVER

· İLKER DURADEMİR

· İPEK ELİF ATAYMAN

· İLKNUR TAŞDELEN

· BURAK ARSLAN

· SAMİH ASAN

· EMRAH ÖKSÜZ

· ONUR BUĞRA SUBAŞI

· EYÜP SUBAŞI

· GÜLŞAH SUBAŞI

· AHMET KÖKSAL

· SERHAT KAPKİ

· YUSUF İLBAK

· ALİ İLBAK

· MURAT İLBAK

· MUSTAFA İLBAK

· UMUT ŞENOL

· METE SARISALTUN

· EDİP CENK ÜNALERZEN

· İRFAN KARAKAŞ

· İNAN BOZTAŞ

· AHMET TAHA BİLGİN

· KAMİL TİMUR DELİBAŞ

· ALİHAN AYDIN

· ALPER AYDIN

· ALPEREN AYDIN

· AHMET PALAZOĞLU

· KAAN KETENCİ

· AHMET HAMDİ ÇİÇEK

· HACI AHMET GÜL

· SERKAN ÖZTÜRK

· NECATİ ÖZKAN

· KABİL TAŞÇI

· VEDAT ŞAHİN

· SERDAR HAYDANLI

· YAŞAR ÇERİ

· EMİN FERHAT ERTEK

· HARUN CENGİZ BEĞENMEZ

· HASAN ÖÇSOY

· AHMET ÇİÇEK

· ADEM TUNCAY

· RAUF CEM ISTIRANCA

· ÖMER GÜRSOY

· UĞURHAN ATMA

· ÖZGE BAĞDATLI

· FATOŞ PINAR TÜRKER