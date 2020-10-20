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1 saatlik törenin 40 dakikası takı merasimine ayrıldı

Muş'ta düzenlenen düğün töreni sosyal medyada ilgi odağı oldu. Ceren ve Seyfi Karakaya çiftinin düğününü farklı kılan 1 saatlik düğündeki takı merasimi oldu.

1 saatlik törenin 40 dakikası takı merasimine ayrıldı

1 saatlik törenin 40 dakikası takı merasimine ayrıldı

Muş'ta düzenlenen düğün töreni sosyal medyada ilgi odağı oldu. Ceren ve Seyfi Karakaya çiftinin düğününü farklı kılan 1 saatlik düğündeki takı merasimi oldu.

20 Ekim 2020 Salı 15:44
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Düğünün 40 dakikalık bölümü takı merasimine ayrılırken gelin ve damada 1 milyon lira değerinde altın ve para takıldı.

Muş'ta Ceren ve Seyfi Karakaya çiftinin 1 saat süren düğününde, davetliler 40 dakika boyunca gelin ve damada takı taktı. 1 milyon lira değerinde altın ve paranın takıldığı düğünde, pasta da kesildi.

Muş'ta tanınan Elmani aşiretinin sevilen isimlerinden ve Muş Kuyumcular Derneği Başkanı Mehmet Şah Karakaya'nın oğlunun düğünü görkemli bir şekilde yapıldı.

Pandemi nedeniyle sınırlı sayıda davetlinin kabul edildiği düğünde, genç çifte 1,5 kilogram altın ve 300 bin TL civarında para takıldı.

Ceren ve Seyfi Karakaya çiftinin 1 saatlik düğününde, takı töreni 40 dakika sürdü. Tören de pasta da kesildi.

DAMADIN BABASI: DAVETLİ SAYISINI SINIRLI TUTTUK

Oğlunun düğününe katılanlara teşekkür eden baba Mehmet Şah Karakaya, "Pandemi nedeniyle zorunlu olarak davetli sayısını sınırlı tuttuk.

İsterdim ki saatlerce süren bir düğün yapalım. Bir saate zor sığdırdık. Umarız bu hastalıktan kısa sürede kurtuluruz" diye konuştu.

Son Güncelleme: 20.10.2020 17:30
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