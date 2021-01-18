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136 bayiye mühür vuruldu

50 ilde 220 şüphelinin gözaltına alındığı "Silici" kod adlı "Akaryakıta Bağlı Vergi Kaçakçılığı"operasyonunda yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

136 bayiye mühür vuruldu

136 bayiye mühür vuruldu

50 ilde 220 şüphelinin gözaltına alındığı "Silici" kod adlı "Akaryakıta Bağlı Vergi Kaçakçılığı"operasyonunda yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

18 Ocak 2021 Pazartesi 15:56
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Son 5 yılda devleti 15 milyar lira zarara uğrattıkları saptanan şüphelilerin, uzaktan erişimle otomasyon sistemlerinden sildikleri 608 milyon litre akaryakıtı şantiye ve taş ocağı gibi firmalara sattıkları ortaya çıktı.

Şüphelilerin akaryakıtı silmek için kullandıkları özel yazılıma yakalanmamak için "Oyun Sitesi" süsü verdikleri ortaya çıkmıştı. Akaryakıt satış verilerini silme işlemi yapan 136 bayinin de mühürlendiği belirtildi.

Cumhuriyet Tarihi'nin en büyük "Akaryakıta Bağlı Vergi Kaçakçılığı" operasyonuyla ilgili yeni ayrıntılar ve görüntüler ortaya çıktı. İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu toplam 50 ilde düzenlenen "Silici" kod isimli operasyonda 220 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerin son beş yılda devleti 15 milyar lira zarara uğrattıkları iddia edilmişti. Şüphelilerin, akaryakıt istasyonlarından 608 milyon litre akaryakıt satış verisini müdahale ettikleri otomasyon sistemlerinden sildikleri tespit edilmiş ve silinen akaryakıtın maddi değerinin 3.6 milyar lira olduğu ifade edilmişti.

O operasyonla ilgili polis kayıtlarına alınan yeni görüntüler ortaya çıkarken, operasyonun bilinmeyen bazı detayları da ortaya çıktı. Otomasyon sistemlerinden silinen akaryakıt miktarının 250 olimpik havuzu dolduracak kadar yüklü olduğu ve 20 bin akaryakıt tankerine denk geldiği açıklanmıştı.

250 OLİMPİK HAVUZU DOLDURUYOR

İddiaya göre; kaçakçılar tarafından geçmişte fiziki olarak yapılan satış silme işlemlerinin, son operasyonda gözaltına alınan şüpheliler tarafından uzaktan erişimle yapıldığı anlaşılmış, şüphelilerin otomasyon sistemlerinden akaryakıtı silmek için kullandıkları yazılım programına; polise yakalanmamak için "Oyun Sitesi" süsü verdikleri de ortaya çıkmıştı.

Operasyonda; 170 akaryakıt istasyonu, 23 akaryakıt dağıtıcı firması, istasyon teknik destek firması, üç otomasyon yazılım şubesi olmak üzere 242 noktadaki aramalarda bilgisayarlara da el konulmuştu. Şebeke üyelerinin silinen akaryakıtları faturasız bir şekilde yakıt tüketim kapasitesi fazla olan şantiye ve taş ocağı gibi firmalara sattıkları ve söz konusu firmaların da faturaları "Gider" göstermek suretiyle daha az vergi vererek haksız vergi iadesi aldıkları da ortaya çıktı. Akaryakıt satış verileri silme işlemi yapan 136 bayinin de mühürlendiği belirtildi.

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