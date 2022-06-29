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17 kente sarı kodlu yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde yeni uyarılar geldi. Bugün yağışların Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Çankırı, Yozgat, Sivas çevreleri, Ankara’nın kuzey kesimleri ile Akdeniz’in Toroslar kesiminde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerin altında olacak. İşte detaylar...

17 kente sarı kodlu yağış uyarısı!

17 kente sarı kodlu yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde yeni uyarılar geldi. Bugün yağışların Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Çankırı, Yozgat, Sivas çevreleri, Ankara’nın kuzey kesimleri ile Akdeniz’in Toroslar kesiminde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerin altında olacak. İşte detaylar...

29 Haziran 2022 Çarşamba 11:05
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu, Karadeniz, Isparta, Adana, Mersin, Osmaniye ve Ardahan çevreleri ile Antalya’nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Çankırı, Yozgat, Sivas, Zonguldak, Düzce, Ordu, Giresun çevreleri, Ankara’nın kuzeyi, Samsun'un iç ve batı kesimleri ile Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı ve Akdeniz'in Toroslar kesiminde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji beklenen yağışlar nedeniyle 17 kente sarı kodlu uyarıda bulundu.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Çankırı, Yozgat, Sivas, Zonguldak, Düzce, Ordu, Giresun çevreleri, Ankara’nın kuzeyi, Samsun'un iç ve batı kesimleri ile Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı ve Akdeniz'in Toroslar kesiminde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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17 Kente Sarı Kodlu Yağış Uyarısı!
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