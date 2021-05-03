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"Adana AB'nin çöplüğü haline geldi"

Avrupa'nın çöplerini ithal eden firmaların Adana'da çöpleri yol kenarına dökerek yaktığına işaret eden CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Meclis'e soru önergesi verdi.

"Adana AB'nin çöplüğü haline geldi"

"Adana AB'nin çöplüğü haline geldi"

Avrupa'nın çöplerini ithal eden firmaların Adana'da çöpleri yol kenarına dökerek yaktığına işaret eden CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Meclis'e soru önergesi verdi.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 09:52
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Türkiye’nin de içinde olduğu bazı ülkelerin özellikle Avrupa’nın 'geri dönüştürülebilir' çöpünü ithal etmede öne çıktığını belirten Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, çöpleri ithal eden bazı firmaların, işin kolayına kaçıp çöpleri gelişigüzel alanlara döktüğüne işaret etti. Konuyu Meclis'e taşıyan Şevkin, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Meclis Araştırması açılmasını da isteyen Şevkin, soru önergesinde başta İngiltere, Almanya, İrlanda, İtalya olmak üzere birçok Avrupa ülkesinden plastik çöp ithal eden bazı firmaların; ithal ettiği çöpün karşılığında maddi kazanç elde etmesine rağmen bu çöpler üzerinde gerekli işlemleri yaptıktan sonra geri dönüştürmesi gerekirken maliyetten kaçmak için Adana’da yol kenarına dökerek yaktıklarının gözlendiğini belirtti ve şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye’de çöp ithalatının başladığı 2018 yılından bu yana kaç firma tarafından, hangi ülkelerden kaç ton çöp ithal edildiği bilinmemekle birlikte bu çöplerin geri dönüşüme uğrayıp uğramadığına dair kaç firmanın hangi tarihlerde denetlendiği, denetimde en fazla hangi eksiklikler, suçlar görüldüğü ve hangi müeyyideler uygulandığı, bu müeyyidelerin caydırıcı olup olmadığı açığa kavuşmalıdır. Ayrıca suçu tekrarlayan işletmelerin tespit edilmesi, çöp ithalatının sahip olduğu rant gerekçesiyle denetimlerin gerçek anlamda yapılmasına dair önlemler alınması, illerde ve özellikle Adana’da çevre konusundaki dernek temsilcilerinin denetimlere katılma imkanı bulması büyük önem taşımaktadır.


'PLASTİK ATIK İTHALATININ ÖNÜ ALINMIYOR'

Adana’da yol, dere ve tarla kenarlarına dökülen ithal çöpler gerek tarım ürünlerini gerekse hayvanların beslenme alanlarını zehirlemektedir. Yurtdışı kaynaklı geri dönüşümü mümkün olmayan plastik atıkların ithalatının da önü alınamamaktadır. Geri dönüşüme uğramayan bu plastik atıklar ne yazık ki uluorta yakılmaktadır.”

'ADANA AB'NİN ÇÖPLÜĞÜ HALİNE GELDİ'

Adana’nın çöp ithalatının merkezi haline geldiğini vurgulayan Şevkin, “2019’da Türkiye, Avrupa’dan 14 milyon ton çöp ithal etmiştir. Günde 213 kamyona tekabül eden bu çöplerin hepsi geri dönüşüme uğramamıştır. Türkiye, çöp ithalatında bayrağı Çin’den almıştır. Adana ise adeta Avrupa Birliği’nin çöplüğü haline gelmiştir. Endüstriyel ve tarım arazilerindeki yasadışı çöp dökümleri hem çevreye ve hayvanlara, hem tarım ürünlerine hem de insanlığa büyük zarar vermektedir" açıklamasında bulundu.

'İTHALATÇI FİRMALAR DENETLENMELİ'

"Türkiye’nin gıdasını temin eden Çukurova’da yaşanacak kirliliğin etkileri Adana ile sınırlı kalmayıp bu topraklarda yetişen her türlü tarımsal ürünün gittiği yerlerdeki vatandaşlarımızı da etkileyecektir" diyen Şevkin, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Böylesine hayati bir konuda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yetersiz denetimleri ülke nüfusunun başta kanser olmak üzere birçok hastalıkla karşı karşıya kalmasına neden olmaktadır. En kısa ama en kısa zamanda ithalatçı firmalar hakkıyla denetlenmelidir. Aksi halde ülke insanımızın ve gelecek nesillerin yok olması tehlikesiyle karşı karşıya kalınacaktır.”


Konu hakkında Araştırma önergesiyle veren Şevkin, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle şu soruları sordu:

-Türkiye’de çöp ithalatı başladığı tarihten itibaren kaç firma tarafından, hangi ülkelerden kaç ton çöp ithal edilmiştir?

-Bu çöplerin geri dönüşüme uğrayıp uğramadığına dair kaç firma hangi tarihlerde denetlenmiş, denetimde en fazla hangi eksiklikler, suçlar görülmüş ve hangi müeyyideler uygulanmıştır? Bu müeyyideler caydırıcı olmuş mudur?

-Suçu tekrarlayan işletmeler tespit edilmiş midir, edilmişse neler yapılmıştır?

-Çöp ithalatının sahip olduğu rant gerekçesiyle denetimlerin gerçek anlamda yapılmasına dair bir önlem alınmış mıdır?

-İllerde ve özellikle Adana’da çevre konusundaki dernek temsilcileri denetimlere katılma imkanı bulmuşlar mıdır?

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