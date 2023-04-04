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AFAD açıkladı: 6 ilde bazı yerleşim yerleri afet bölgesi ilan edildi!

AFAD, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler nedeniyle 6 ilin daha ‘Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi’ ilan edildiğini açıkladı.

AFAD açıkladı: 6 ilde bazı yerleşim yerleri afet bölgesi ilan edildi!

AFAD açıkladı: 6 ilde bazı yerleşim yerleri afet bölgesi ilan edildi!

AFAD, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler nedeniyle 6 ilin daha ‘Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi’ ilan edildiğini açıkladı.

04 Nisan 2023 Salı 10:47

Afet ve Acil Durum ( AFAD) Yönetimi Başkanlığı tarafından, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler hakkında yazılı basın açıklaması yapıldı.

Yapılan açıklamada depremden etkilenen 11 il ve Sivas’ın Gürun ilçesinin ‘ Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi’ ilan edildiği belirtilirken, 6 ilde yapılan hasar tespit çalışmaları sonucunda bazı yerleşim yerlerinde az, orta ve ağır hasarlı binaların tespit edildiği kaydedildi.

AFAD, bu nedenle Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde ve Batman’da az, orta ve ağır hasarlı binaların tespit edildiği yerleşim yerlerinin ‘Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi’ olarak ilan edildiğini açıkladı.

AFAD’dan konuya ilişkin yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

“06.02.2023 tarihinde meydana gelen deprem afetleri nedeniyle yaşanan yıkım ve can kayıpları üzerine, 11 ilimiz ve Sivas ili Gürün ilçemiz Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi olarak kabul edilmiştir.

Söz konusu depremler 11 ilimiz dışındaki bazı illerimizi de etkilemiş olup, hasar tespit çalışmaları neticesinde; Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde ve Batman illerimizde yer alan bazı yerleşim birimlerinde az, orta veya ağır derecede hasar gören binalar olduğu tespit edilmiştir.

Bu nedenle, bahsi geçen illerimizde hasar meydana gelen binaların bulunduğu yerleşim yerleri de Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi kabul edilmiştir.”

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AFAD Açıkladı: 6 Ilde Bazı Yerleşim Yerleri Afet Bölgesi Ilan Edildi!
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