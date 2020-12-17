Afşin’i suya kavuşturacak proje

Afşinli çiftçilerin merakla beklediği Karakuz Barajı’nın gövde yapım ihalesinin ve Karakuz Barajı Sulaması yapım ihalesinin yapıldığını ifade eden Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, projenin 2023 yılında tamamlanacağını söyledi.

- Bir Rüya Daha Gerçek Oluyor

Yapımı yıllardır ertelenen ve bölge çiftçisinin dört gözle beklediği Karakuz Barajı’nın somut adımlarının AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ın destekleriyle atıldığın söyleyen Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, “Karakuz Barajı, Afşin ve bölge ekonomisine ciddi katkı sunacak. Bu proje babalarımızın, dedelerimizin hayaliydi, rüyasıydı ve gerçek oluyor. Yarım asırlık proje AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ın desteğiyle ihale aşaması tamamlandı. Karakuz Barajımızın gövde ve sulama projesi inşallah 2023’te bitecek.” dedi.





- 8 Mahallede Sulu Tarım Yapılacak

Afşin’in verimli topraklarının suya kavuşacağını ifade eden Güven, “ Hurman Çayı üzerine inşa edilecek barajla ilçemizde 130 bin 174 dönüm arazi sulanacak. Altunelma, Arıtaş, Çobanbeyli, Kötüre, Berçenek, Ördek, Alimpınar ve Çomudüz Mahallelerimizin arazilerinde sulu tarım yapılacak. İlk olarak 1960'lı yıllarda yapılması gündeme gelen ve Afşin ovasının neredeyse tamamını sulayacak olan proje dedelerimizin ve babalarımızın rüyasıydı. Hiç yapılmayacak diye düşünülen proje Genel Başkan Yardımcımız Mahir Ünal’ın gayretleriyle gerçek oluyor. Yapılan ihaleler kapsamında yüklenici firma tarafından 720 gün içerisinde projenin tamamlaması gerekiyor. İnşallah Karakuz Barajının tamamlanmasıyla birlikte ilçemizin tarım arazileri daha da bereketlenecek ve çiftçilerimizin yüzü gülecek.” diye konuştu.

- Karakuz, Bölgeye Hayat Verecek

Yarım asırdan beri bölge çiftçisinin büyük bir özlemle beklediği yatırımın hayata geçmesiyle birlikte çiftçinin tarlasını cazibe ile sulayabileceğine değinen Güven, “Karakuz Barajı Afşin’e yapılaması planlanan C Termik Santrali’nin de soğutma suyunu karşılayacak. Karakuz Barajı, Adatepe Barajı’nın gövdesi örnek alınarak, kil çekirdekli kaya dolgu tipinde yapılacak. Cazibeyle tarım arazilerini sulama imkânına kavuşacak bölge çiftçimiz hem elektrik maliyetlerinden kurtulacak hem de daha verimli ürünlerle daha çok kazanacak. İnşallah. Karakuz Barajıyla Afşin Ovası yeniden hayat bulacak. Bu projenin hayata geçmesinde büyük emek ve çaba sarf eden başta AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Mahir Ünal olmak üzere bölge milletvekillerimize teşekkür ediyorum.” açıklamasında bulundu.



- “Karakuz, Afşin’e ve bölgeye hayırlı olsun”

Karakuz Barajı’nın bölgede yıllardır yapılması beklenen bir yatırım olduğuna değinen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ise yapmış olduğu açıklamada, “Karakuz Barajı bölgemizde yıllarca yapılmasını beklediğimiz baraj yatırımlarındandır. Sulama ihalemiz 08.11.2020 tarihinde yapıldı. 56 yarışmacı ihaleye girdi. Sulama ihalesi 321 milyon liraya ihale sözleşmesi yapıldı. Baraj ihalesi ise 06.30.2020 tarihinde gerçekleşti. 108 milyon liraya ihalesi sözleşmeye bağlandı. Böylelikle baraj yatırımlarında neredeyse hiç rastlanmayan baraj ve sulama kanalı ihalesini bir arada yapılmış oldu. Bu şekilde yapılmasının sebebi de bu barajın yapılmasını bekleyen hemşerilerimize Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞANIN gösterdiği hassasiyettir. Hassasiyetle konuya eğilen Maliye Bakanlığı- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile köyişleri nezdinde herkese sonsuz teşekkürlerimi ediyorum. Bu baraj sayesinde 130 bin 174 dekar tarım arazisi alanı sulanacak ve saniyede 33 litre içme suyu sağlanacaktır. Toplam 550 milyon liraya mal olması beklenen yatırımımız hemşehrilerimiz’e hayırlı olsun.” ifadelerine yer verdi.



