AHİM’den Selahattin Demirtaş kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Dairesi, dört yıldır Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan, eski HDP eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili, geçtiğimiz yıl yaptığı duruşmayla ilgili kararını açıkladı. Büyük Daire, 2'ye karşı 15 oyla, Demirtaş'a yönelik ağır hak ihlalleri olduğuna hükmetti.

"DERHAL TAHLİYE EDİLMELİ"

Büyük Daire, daha önce verilen AİHM kararından sonra yaşanan gelişmeleri özetleyerek, Demirtaş'ın derhal tahliye edilmesi gerektiğini de vurguladı.

DEMİRTAŞ'IN AVUKATLARINDAN AÇIKLAMA

AİHM'in Demirtaş hakkında verdiği tahliye kararı sonrası avukatları kamuoyuna bir açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada; "AİHM, Demirtaş'ın derhal bırakılması gerektiğine hükmetmiştir. Hükümeti kararın gerekliliklerini ivedilikle yerine getirmeye çağırıyoruz" denildi.

NE OLMUŞTU?

AİHM, 2018'de verdiği kararda, Türkiye'nin hak ihlali yaptığına hükmetmiş, Demirtaş'ın, siyasi nedenlerle cezaevinde tutulduğunu belirterek, ilk kez Türkiye'yi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) konuya ilişkin 18. maddesinden mahkum etmişti.

Karar sonrası tahliye edilmeyen Demirtaş hakkında önce İstanbul'daki bir başka davadan verilen ceza onandı. Bu cezaya ilişkin infaz süresini tamamlayan Demirtaş, AİHM'ye taşıdığı ana dava dosyasında da var olan Kobani olayları nedeniyle açılan ayrı bir soruşturmadan yeniden tutuklandı. Ana davada ise bu tutuklama kararının hemen ardından tahliye kararı verildi.