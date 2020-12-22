Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
KSÜ ile Afşin Milli Eğitim Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü
KSÜ ile Afşin Milli Eğitim...
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Cebeloğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Cebeloğlu,...
Başkan Mahçiçek, Mehmet Akif Ersoy’u Andı
Başkan Mahçiçek, Mehmet Akif Ersoy’u...
Sarıçukur Grup Yolu Tamamlanıyor
Sarıçukur Grup Yolu Tamamlanıyor
Enerji Bir Sen Kahramanmaraş İl Başkanı Afşin’de!
Enerji Bir Sen Kahramanmaraş İl...

AHİM’den Selahattin Demirtaş kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Genel Kurulu, cezaevinde tutuklu bulunan HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahatin Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğine hükmetti.

AHİM’den Selahattin Demirtaş kararı

AHİM’den Selahattin Demirtaş kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Genel Kurulu, cezaevinde tutuklu bulunan HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahatin Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğine hükmetti.

22 Aralık 2020 Salı 19:12
banner459

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Dairesi, dört yıldır Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan, eski HDP eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili, geçtiğimiz yıl yaptığı duruşmayla ilgili kararını açıkladı. Büyük Daire, 2'ye karşı 15 oyla, Demirtaş'a yönelik ağır hak ihlalleri olduğuna hükmetti.

"DERHAL TAHLİYE EDİLMELİ"

Büyük Daire, daha önce verilen AİHM kararından sonra yaşanan gelişmeleri özetleyerek, Demirtaş'ın derhal tahliye edilmesi gerektiğini de vurguladı.

DEMİRTAŞ'IN AVUKATLARINDAN AÇIKLAMA

AİHM'in Demirtaş hakkında verdiği tahliye kararı sonrası avukatları kamuoyuna bir açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada; "AİHM, Demirtaş'ın derhal bırakılması gerektiğine hükmetmiştir. Hükümeti kararın gerekliliklerini ivedilikle yerine getirmeye çağırıyoruz" denildi.

NE OLMUŞTU?

AİHM, 2018'de verdiği kararda, Türkiye'nin hak ihlali yaptığına hükmetmiş, Demirtaş'ın, siyasi nedenlerle cezaevinde tutulduğunu belirterek, ilk kez Türkiye'yi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) konuya ilişkin 18. maddesinden mahkum etmişti.

Karar sonrası tahliye edilmeyen Demirtaş hakkında önce İstanbul'daki bir başka davadan verilen ceza onandı. Bu cezaya ilişkin infaz süresini tamamlayan Demirtaş, AİHM'ye taşıdığı ana dava dosyasında da var olan Kobani olayları nedeniyle açılan ayrı bir soruşturmadan yeniden tutuklandı. Ana davada ise bu tutuklama kararının hemen ardından tahliye kararı verildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adana'da fıkra gibi olay! Gömmeden önce öptüler, cenazedeki herkes korona oldu
Adana'da fıkra gibi olay! Gömmeden önce öptüler, cenazedeki herkes korona oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş coronavirüs mutasyonu açıklaması!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş coronavirüs mutasyonu açıklaması!
Mersin'de Peygamber efendimize yönelik çirkin paylaşım
Mersin'de Peygamber efendimize yönelik çirkin paylaşım
Türkiye'de en uzun gece ülkenin en kuzeyindeki ilde yaşanacak
Türkiye'de en uzun gece ülkenin en kuzeyindeki ilde yaşanacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konuşması sırasında fenalaştı! İlk açıklama geldi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konuşması sırasında fenalaştı! İlk açıklama geldi

banner374

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber