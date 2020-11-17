Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: Covid-19 testim pozitif...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden koronavirüse yakalandığını duyurdu. Bakan Selçuk sağlık durumunun iyi olduğunu, tedavisinin evde sürdüğünü belirtti. Selçuk, bugünkü Kabine Toplantısı'na bu nedenle katılmadı.

"TESTİM POZİTİF"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Çok şükür, genel durumum iyi. Tedavime evde devam ediyoruz. Dualarınızı bekler; tüm hastalarımıza Allah'tan acil şifalar dilerim.