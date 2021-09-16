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Ak parti'den yeni kanun teklifi!

AK Parti, küçük esnafa vergi muafiyetinin de yer aldığı kanun teklifini Meclis'e getirmeye hazırlanıyor. 850 bin küçük esnafı doğrudan ilgilendiren kanun ile yıllık cirosu 240 bin TL'nin altında olan esnaf, gelir vergisinden muaf olacak. İşte düzenlemenin detayları.

Ak parti'den yeni kanun teklifi!

Ak parti'den yeni kanun teklifi!

AK Parti, küçük esnafa vergi muafiyetinin de yer aldığı kanun teklifini Meclis'e getirmeye hazırlanıyor. 850 bin küçük esnafı doğrudan ilgilendiren kanun ile yıllık cirosu 240 bin TL'nin altında olan esnaf, gelir vergisinden muaf olacak. İşte düzenlemenin detayları.

16 Eylül 2021 Perşembe 18:07
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz mart ayında ekonomi reform paketini açıklamış; pakette 850 bin esnafı ilgilendiren bir vergi muafiyeti düzenlemesinin bulunduğunu anlatmıştı. AK Parti, 55-56 maddelik yeni yasal düzenleme üzerindeki çalışmalarında sona geldi. MHP ile son şekli verilerek Meclis'e sunulacak teklif, önümüzdeki ay Genel Kurul'da ilk görüşülecek gündem maddelerinden biri olacak. Milliyet'te yer alan habere göre, teklifteki bazı önemli düzenlemeler şöyle:

ARA ELEMAN DESTEĞİNİ DEVLET ÜSTLENECEK

Meslek liselerinin ara eleman yetiştirmesi teşvik edilecek. Mevcut durumda meslek liselerinde okuyan öğrencilere işyeri stajlarında 767 TL aylık destek ödemesi yapılıyor. Bu rakamın üçte birini işveren ödüyor. Yeni düzenleme ile işverenin ödediği destek miktarını devlet karşılayacak. Ayrıca işverenler, kalfalık stajında yaptıkları üçte ikilik destek ödemesinden de muaf tutulacak. Bu ödemeyi de işveren yerine devlet yapacak. Düzenleme, 160 bin civarında meslek lisesi öğrencisini ilgilendiriyor.

KÜÇÜK ESNAFA VERGİ MUAFİYETİ GELİYOR

Küçük esnafa vergiden muafiyet getiriliyor. Yıllık cirosu 240 bin TL'nin altında olan ve basit usulle defter tutan yaklaşık 850 bin esnaf, gelir vergisinden muaf tutulacak. Berber, kuaför, terzi gibi küçük esnaf, defter tutmaya devam edecek.

Youtuber'ların videoların arasına alınan reklamlardan kazandığı pay, artık kaynağından kesinti yapılarak vergilendirilecek. Yani vergi mükellefi Youtuber; vergi sorumlusu ise banka olacak. Youtuber'lar bankadan kendilerine özel hesap açacak; bankalar ise Youtube'un bu hesaba gönderdiği paradan stopaj kesecek.

BEYANNAME 4 AYDA BİR VERİLECEK

Bazı tarım desteklerindeki kesintiler artık vergiye tabi olmayacak.

3 ayda bir verilen geçici vergi beyannamesi, artık 4 ayda bir verilecek. Beyanname verme dönemleri de 1 ay geriye alınacak. Gelir vergisi için beyanname mart yerine şubat sonu; kurumlar vergisi için ise mart sonu verilecek.

İnternet üzerinden yapılan vergi ödemelerinde kolaylaştırmaya gidilecek. Vergide e-devlet daha aktif hale getirilecek.

E-fatura nizamında değişiklik yapılacak.

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