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Akıllara durgunluk veren ölüm!

Tuzla'da akşam saatlerinde yolda yürürken fenalaşan adam, kan kusup bir anda yere yığıldı. Cami imamının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. O anlar saniye saniye kameralara yansırken, şahsın kustuğunu gören bazı vatandaşların yolunu değiştirmesi de dikkat çekti.

Akıllara durgunluk veren ölüm!

Akıllara durgunluk veren ölüm!

Tuzla'da akşam saatlerinde yolda yürürken fenalaşan adam, kan kusup bir anda yere yığıldı. Cami imamının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. O anlar saniye saniye kameralara yansırken, şahsın kustuğunu gören bazı vatandaşların yolunu değiştirmesi de dikkat çekti.

21 Kasım 2021 Pazar 12:18
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İstanbul'un Tuzla ilçesine bağlı İçmeler Mahallesi Hürriyet Caddesi Enise Sokakta akşam saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre 50 yaşındaki Ahmet Çolak, pastaneden tatlı alıp evine gittiği sırada bir anlık mide bulantısı üzerine sokakta bulunan araca tutundu.

KAN KUSAN ADAM, YERE YIĞILDI

Ardından bir süre kan kusup kaldırıma oturdu ve yere yığıldı. Olayı gören cami imamı ve vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen Çolak kurtarılamadı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

BAZI VATANDAŞLAR GÖRÜNCE YOLUNU DEĞİŞTİRDİ

Öte yandan, vatandaşın kan kustuğunu gören bazı kişilerin yol değiştirmesi ve müdahale etmeden yoluna devam etmesi dikkat çekti.

Anahtar Kelimeler:
Akıllara Durgunluk Veren ölüm!
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