Akıllara durgunluk veren ölüm!

İstanbul'un Tuzla ilçesine bağlı İçmeler Mahallesi Hürriyet Caddesi Enise Sokakta akşam saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre 50 yaşındaki Ahmet Çolak, pastaneden tatlı alıp evine gittiği sırada bir anlık mide bulantısı üzerine sokakta bulunan araca tutundu.

KAN KUSAN ADAM, YERE YIĞILDI

Ardından bir süre kan kusup kaldırıma oturdu ve yere yığıldı. Olayı gören cami imamı ve vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen Çolak kurtarılamadı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

BAZI VATANDAŞLAR GÖRÜNCE YOLUNU DEĞİŞTİRDİ

Öte yandan, vatandaşın kan kustuğunu gören bazı kişilerin yol değiştirmesi ve müdahale etmeden yoluna devam etmesi dikkat çekti.