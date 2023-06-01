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Akşener masayı resmen devirdi!

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, 28 Mayıs itibarıyla Millet İttifakı'nın bittiğini açıkladı. Poyraz, "Tüm ittifaklar seçim ittifakıdır, seçim bittiği zaman tüm ittifaklar ortadan kalkar. Yani 14 Mayıs genel seçimleri bitti, ittifak tamamlandı. Cumhurbaşkanı müşterek adayımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun 28 Mayıs'a kalan ikinci turu için ittifak içindeki partiler mücadelelerini vermiştir, 28 Mayıs itibarıyla da bu ittifak bitmiştir." ifadelerini kullandı.

Akşener masayı resmen devirdi!

Akşener masayı resmen devirdi!

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, 28 Mayıs itibarıyla Millet İttifakı'nın bittiğini açıkladı. Poyraz, "Tüm ittifaklar seçim ittifakıdır, seçim bittiği zaman tüm ittifaklar ortadan kalkar. Yani 14 Mayıs genel seçimleri bitti, ittifak tamamlandı. Cumhurbaşkanı müşterek adayımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun 28 Mayıs'a kalan ikinci turu için ittifak içindeki partiler mücadelelerini vermiştir, 28 Mayıs itibarıyla da bu ittifak bitmiştir." ifadelerini kullandı.

01 Haziran 2023 Perşembe 19:40

Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde CHP, İyi Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi bir araya gelerek Millet İttifakı'nı oluşturmuştu. 14 Mayıs'taki milletvekilleri seçiminde CHP 169, İYİ Parti ise 43 vekil çıkardı. CHP ortak listelerinden Deva Partisi 14, Saadet Partisi 10, Gelecek Partisi 10 ve Demokrat Parti 3 vekil çıkardı. 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turunda ise Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan'a karşı kaybetti.

"İTTİFAKLAR SEÇİM BİTTİĞİ ZAMAN ORTADAN KALKAR"

Millet İttifakı'nın durumuna ilişkin gelişmeler merak edilirken İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Konuyla ilgili Sözcü TV'ye değerlendirmelerde bulunan Poyraz, şunları söyledi: "Tüm ittifaklar seçim ittifakıdır, seçim bittiği zaman tüm ittifaklar ortadan kalkar. Yani 14 Mayıs genel seçimleri bitti, ittifak tamamlandı.

"28 MAYIS İTİBARIYLA BU İTTİFAK BİTTİ"

Cumhurbaşkanı müşterek adayımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun 28 Mayıs'a kalan ikinci turu için ittifak içindeki partiler mücadelelerini vermiştir, 28 Mayıs itibarıyla da bu ittifak bitmiştir."

Son Güncelleme: 01.06.2023 19:59
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Akşener Masayı Resmen Devirdi!
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