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Ali Öztunç CHP’de tepe yönetimine geliyor

CHP Parti Meclisi’nin (PM) yeni üyelerinin belli olmasının ardından gözler, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun “A Takımı” olarak nitelendirilen Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK) hangi isimlerden oluşacağına çevrildi.

Ali Öztunç CHP’de tepe yönetimine geliyor

Ali Öztunç CHP’de tepe yönetimine geliyor

CHP Parti Meclisi’nin (PM) yeni üyelerinin belli olmasının ardından gözler, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun “A Takımı” olarak nitelendirilen Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK) hangi isimlerden oluşacağına çevrildi.

29 Temmuz 2020 Çarşamba 11:14

Kılıçdaroğlu’nun 18 genel başkan yardımcısı ve bir genel sekreterden oluşan MYK’sındaki koltuk sayısını azaltacağı ve kuruldaki sorumluluk alanlarını yeniden düzenleyeceği konuşuluyor.

Özkan yerine Öztunç

Dört genel başkan yardımcısının yeniden PM’ye seçilememesi ise MYK’da yaşanacak değişimin kapsamının genişlemesine neden oldu.

Bu çerçevede, Tuncay Özkan’dan boşalan Basınla ilişkiler ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı koltuğuna, Kahramanmaraş Milletvekili, gazeteci Ali Öztunç’un getirilmesi bekleniyor.

Aykut Erdoğdu’nun PM’ye veda etmesiyle partinin ekonomi yönetiminin, yeni bir isimle destekleneceği ifade ediliyor.

Bu kapsamda, daha önce parti sözcülüğünden istifa eden ve Kılıçdaroğlu yönetimine muhalif tutum sergileyen İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke’nin MYK’ya dahil edilebileceği konuşuluyor. Böke’nin yerel seçimlerin ardından muhalif tutumunu yumuşattığı biliniyor.

Emre’ye yeni görev

Ünal Çeviköz’ün PM’ye girememesi üzerine partinin dış ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcılığına Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre’ye getirilebileceği konuşuluyor.

Faik Öztrak, Seyit Torun, Oğuz Kaan Salıcı, Onursal Adıgüzel, Fethi Açıkel, Muharrem Erkek, Gülizar Biçer Karaca ve Bülent Kuşoğlu’nun kuruldaki yerini koruyacağı belirtilirken, PM üyeleri; Bülent Tezcan ve Aysu Bankoğlu’nun da Kılıçdaroğlu’nun yakın ekibine dahil edilebileceği ifade ediliyor.

Anahtar Kelimeler:
ChpAli öztunçKahramanmaraş
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