Almanya 400 bin işçi alacak! Şartlar ve aranan meslekler belli oldu

Bu yeni uygulamanın en dikkat çeken özelliği, puan sistemine dayalı olmasıdır.

Fırsat Kartı’na başvurabilmek için bazı temel şartlar bulunuyor:

Dil Bilgisi Şartı: A1 seviyesinde Almanca veya B2 seviyesinde İngilizce bilgisine sahip olmak gerekiyor.

Eğitim Durumu: Üniversite mezuniyeti veya en az 2 yıllık mesleki eğitim tamamlamış olmak gerekiyor.

BANKA HESABINDA PARA OLACAK

Almanya’da kalma süresi boyunca masrafları karşılayabilecek maddi kaynağa sahip olduğunu kanıtlamak gerekiyor. 2024 için aylık 1027 Euro olarak belirlenen bu tutar, bir yıllık vize için toplam 12 bin 324 Euro’nun Almanya’da bir bloke hesaba yatırılmasını gerektiriyor.

BAŞVURU ÜCRETİ VE ŞARTLAR

Fırsat Kartı başvurusu için 75 Euro ödenmesi gerekiyor.

Temel şartlar sağlandıktan sonra Fırsat Kartı için en az 6 puana ihtiyaç var. Puanlama sistemi şu şekilde işliyor:

4 Puan: Diplomaya dayalı mesleklerde denkliği olanlar (örneğin öğretmenler, hemşireler, mühendisler).

3 Puan: Son 7 yılda alanında kesintisiz 5 yıllık deneyime veya B2 seviyesinde Almanca bilgisine sahip olanlar.

2 Puan: İki yıllık iş deneyimi veya B1 seviyesinde Almanca bilgisine sahip olanlar. Ayrıca 35 yaşından genç başvuru sahiplerine de 2 puan veriliyor.

1 Puan: 40 yaşından gençlere veya daha önce turistik olmayan amaçlarla en az 6 ay Almanya’da bulunmuş kişilere veriliyor. C1 seviyesi İngilizce de bir puan değerinde.

FIRSAT KARTI

Almanya’ya daha önce de iş arama amacıyla gelmek mümkündü, fakat eski düzenleme altında verilen iş arama vizesi en fazla altı ay için geçerliydi ve bu süre zarfında geçici ya da kısa süreli işlerde çalışma izni vermiyordu. Fırsat Kartı ise, iş arayanlara geçici ve kısa süreli işlerde çalışabilme imkânı sunarak önemli bir avantaj sağlıyor.

Bu kartla, haftada 20 saate kadar ek iş yapma olanağı bulunuyor. İş arama süresi bir yıl ile sınırlı olup, bu sürenin uzatılması genellikle mümkün değil. Ayrıca, Fırsat Kartı yalnızca Almanya için geçerli; diğer AB ülkelerinde çalışma hakkı tanımıyor.

OTURUM İZNİ VE ÜCRETİ

Kalıcı bir iş bulunduğunda, oturum izni için başvurulması ve 100 Euro ödenmesi gerekiyor. Federal Meclis tarafından geçen yıl Haziran ayında kabul edilen ve üç aşamalı Nitelikli İşgücü Göçü Yasası’nın bir parçası olarak yürürlüğe giren Fırsat Kartı ile Alman hükümeti, ekonomide karşılaşılan nitelikli iş gücü açığını gidermeyi hedefliyor.

Almanya genelinde 1,5 milyondan fazla iş pozisyonunun personel eksikliği nedeniyle boş olduğu istatistiklerle belgelenmiştir. Nüfusun yaşlanması ve yakın zamanda emekli olacak kişilerle birlikte çalışabilir nüfusun azalacağı öngörülmektedir. Almanya Çalışma Bakanı Hubertus Heil, emekli olacak nüfus nedeniyle 2035 yılına kadar 7 milyon yeni işçiye ihtiyaç duyulacağını belirtildi.

HER YIL 400 BİN KİŞİ ALINACAK

Özellikle sağlık ve bilişim sektörleri ile mesleki eğitim gerektiren alanlarda iş gücü açığı yaşanmaktadır. Fırsat Kartı sayesinde, her yıl 400 bin yabancı işçinin Almanya’ya çalışmak ve yaşamak üzere gelmesi amaçlanıyor.

Yeşiller partisinin Meclis Grup Başkanı Katharina Dröge, eksik iş gücünün ülke ekonomisi için ciddi bir risk oluşturduğunu ve bu durumun yabancı çalışanlar için olduğu kadar Almanya için de bir fırsat olduğunu ifade ederek, uygulamanın 1 Haziran’da yürürlüğe girmesini memnuniyetle karşıladığını söylemişti.