Altın fiyatları düşüşü hızlandı!

Ons altın fiyatları Kasım ayının ilk haftasında 1960 dolara kadar artış kaydederken gram altın hem ons hem de dolar kurundaki yükselişin etkisiyle 540 lirayı görerek tarihi zirvesini gördü. Ancak özellikle geçtiğimiz hafta yaşanan gelişmeler altın fiyatlarında yönü aşağı çevirdi. Altın fiyatları için düşüş ise çok sert oldu. Bu dalgalanma yatırımcıları son dakika gelişmelerini takip etmeye iten en büyük etmen olarak dikkat çekti.

KORONAVİRÜS AŞISI HABERLERİ ALTIN FİYATLARI İÇİN BASKI UNSURU

Ons altın fiyatları Ekim ayını 1879 dolar seviyesinden gram altın fiyatları ise 504 lira seviyesinden kapattı. Kasım ayına yükseliş hareketiyle başlayan ons altın resmi olmayan sonuçlara göre Joe Biden'ın ABD'nin yeni başkanı olacağının açıklaması ile 1960 dolar seviyesini gördü. Ons tarafındaki yükseliş hareketine yurt içinde dolar kurundaki yükseliş eklenince gram altın 540 lirayı görerek tarihi zirvesine yükseldi.

Geçtiğimiz hafta başlayan koronavirüs aşısı açıklamaları altın fiyatları için düşüşü beraberinde getirdi. Dünyanın dev ilaç firmaları birer birer aşı konusunda olumlu açıklamalar yaparken ons altın fiyatları 100 dolardan fazla değer kaybederek 1850 dolar seviyesine çekildi. Gram altın ise ons tarafında tersine esen rüzgâr ile düşüşe geçti.

Başkan Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki AK Parti Grup Toplantısı'nda ekonomiyle ilgili, "Faiz sebep, enflasyon neticedir ve bunu başaracağız. İnşallah buradaki engeli aşarak enflasyonu daha da aşağı çekeceğiz. Bunun için en kısa sürede enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmekte, ardından kademeli olarak orta vadeli hedeflerimize doğru indirmekte kararlıyız" açıklamasını yaptı.

Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar kuru 7.59 lira seviyesine kadar çekilirken, Zaten düşüş eğilimi gösteren gram altın fiyatları aşağıda 458 liraya kadar çekildi. Böylece gram altındaki kayıp sadece birkaç günde yüzde 14'ü aşarak 80 liraya üzerine çıktı

PİYASALAR YENİ HAFTADA MERKEZ BANKASI'NA ODAKLANDI

Piyasalara yön verecek kritik faiz kararı bugün açıklanacak. Ekonomistler yeni Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'la birlikte faiz kararının yanında karar metninin gelecekte uygulanacak politikalar açısından önem arz ettiğini ifade etti.

FAİZ KARARI ÖNCESİ ALTIN VE DOLARDA DÜŞÜŞ YAŞANDI

Hafta başından bu yana 7.60-7.80 aralığında iki yönde dalgalanan Dolar/TL, faiz kararı öncesi 7.70 liranın altına sarkarak 7.63 lirayı gördü. Gram altın fiyatları ise 460 liranın altına gerileyerek, 456 lira seviyesine kadar çekildi.

FAİZ KARARI AÇIKLANDI: DOLAR VE ALTIN SERT DÜŞTÜ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu PPK Ekim ayı 2020 toplantısı yeni TCMB Başkanı Naci Ağbal yönetiminde gerçekleşti. Toplantının ardından Merkez Bankası kritik faiz kararını açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası politika faizini piyasa beklentisine paralel 475 baz puan artırarak %15'e yükseltti.

Faiz kararının ardından dolar kuru 7.50 lira seviyesini görürken, gram altın fiyatları 448 liraya kadar çekildi.

"COVİD-19 AŞISINDA TARİH NETLEŞİRSE ALTIN FİYATLARI ÜZERİNDEKİ BASKI ARTAR"

ÜNLÜ & Co/DAHA tarafından hazırlanan altın fiyatları analizine göre, Covid-19 aşısının dağıtımına başlanacağı tarihin netleşmesi durumunda bunun altın üzerindeki baskıyı artırabileceği ifade edildi.