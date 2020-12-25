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Araç sahipleri dikkat! 1 Temmuz'da yürürlüğe giriyor

İçişleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ortak imzasıyla "İşletmeler ve İşyerlerinin Araç Park Hizmetlerinin (Vale) Yürütülmesine İlişkin Yönetmelik" Resmi Gazete’de yayımlandı.

Araç sahipleri dikkat! 1 Temmuz'da yürürlüğe giriyor

Araç sahipleri dikkat! 1 Temmuz'da yürürlüğe giriyor

İçişleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ortak imzasıyla "İşletmeler ve İşyerlerinin Araç Park Hizmetlerinin (Vale) Yürütülmesine İlişkin Yönetmelik" Resmi Gazete’de yayımlandı.

25 Aralık 2020 Cuma 10:47
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Araç sahiplerini yakından ilgilendiren haberde deynekçiliği bitiren uygulama için adım atıldığı belirtildi. "İşletmeler ve İşyerlerinin Araç Park Hizmetlerinin (Vale) Yürütülmesine İlişkin Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un ortak imzasıyla yayımlanan düzenleme 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Yönetmeliğe göre sıhhi işyerleri ile umuma açık istirahat ve eğlence yerleri kendileri veya hizmet satın alarak, sözleşme imzaladıkları vale işletmeleri eliyle bu hizmeti verebilecek. Vale hizmeti işyerinin ruhsatına tali faaliyet olarak işlenecek. Ruhsatına vale hizmetini işletmeyen işyerleri bu hizmeti sunamayacak.

Vale hizmetinin en fazla 3 (üç) kilometre yarıçap içerisinde karşılanması zorunlu olacak. Vale hizmet bedeli, işletmecinin esnaf veya tacir sıfatına bağlı olarak mevzuatı çerçevesinde ilgili oda tarafından belirlenen fiyat tarifesini geçemeyecek.

Vale hizmeti alan işyerleri, bu hizmeti veren işletmeye kendi mülkiyeti içinde veya kiralayacağı otopark alanında yer göstermek zorunda olacak. Müşteri vale hizmeti almaya zorlanamayacak. Vale noktalarında; vale hizmeti almanın zorunlu olmadığını belirten levha herkesin göreceği şekilde asılı olacak.

Kendi parseli içerisinde otoparkı olan işyerleri, ücretsiz otopark alanlarına sürücüyü yönlendirmek için yönlendirme işaretleri kullanacak. Vale hizmeti kapsamında kullanılan otopark alanlarında, güvenlik kamerası zorunlu olacak. Ücretsiz otopark alanları içerisinde, karayollarında ve halkın kullanımına açık alanlarda vale hizmeti için özel alan ayrılamayacak. Vale hizmetlerine ilişkin, vale işletmesi ile işyeri arasında; hizmeti alacak kişi veya kuruluşun adı, adresi, hizmetin kapsamı, personel sayısı, hizmetin süresi ve diğer hususları içeren bir sözleşme düzenlenecek.

İstihdam edilen vale görevlilerinin bilgileri on beş gün içinde yetkili idareye ve kolluk birimlerine bildirilecek. Vale görevlileri görev süresince tanıtım kartını yakada taşıyacak ve vale kıyafeti giyecek.

Vale işletmelerinin; Vale/Garaj Sigorta Poliçesi" ve "Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigorta Poliçesi" yaptırması zorunlu olacak. Vale hizmeti veren işletme ve işyerleri, araç teslimini fiş ile yapacak. Hizmet süresi içinde ortaya çıkan araç hasarlarını, trafik cezalarını ve araç çekme bedellerini karşılayacak.

VALE GÖREVLİLERİ MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİNE SAHİP OLACAK

Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelikle vale görevlilerinde aranacak şartlar belirlendi. Buna göre; vale görevlisi mesleki yeterlilik belgesine ve kullanılacak araç cinsine uygun sınıf sürücü belgesine sahip olacak.

Devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı işlenen suçlar, hırsızlık, uyuşturucu ve cinsel saldırı suçlarından mahkûm olanlar ile bu suçlardan hakkında kovuşturma bulunanlar, vale görevlisi olamayacak.

Yine son 5 yıl içerisinde; bilinçli taksirli olarak ölümlü trafik kazasına karışan, uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak ya da alkollü şekilde araç kullanan ve hız kurallarını ihlal ettiği için sürücü belgesi birden fazla geri alınan veya daimî olarak iptal edilen kişiler, vale görevlisi olamayacak.

Valilik veya kaymakamlıklarca yetkili idare, emniyet, jandarma, şoförler odası ve vale hizmeti alanında faaliyet gösteren STK temsilcilerinden oluşturulan bir komisyon marifetiyle vale işletmeleri belirli aralıklarla denetlenecek.

Yönetmeliğe aykırı hareket eden vale işletmelerine Karayolları Trafik Kanununun ilgili hükümleri, Kabahatler Kanununun 22 ve 32'inci maddeleri, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin ek 3'üncü maddesi ve Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilecek.

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