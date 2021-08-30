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Aşı olana bedava kebap

Gaziantep'te, bir lokantanın işletmecileri aşı kampanyası kapsamında aşılarını olup kartları ile gelenlere ücretsiz kebap ikram ediyor.

Aşı olana bedava kebap

Aşı olana bedava kebap

Gaziantep'te, bir lokantanın işletmecileri aşı kampanyası kapsamında aşılarını olup kartları ile gelenlere ücretsiz kebap ikram ediyor.

30 Ağustos 2021 Pazartesi 14:37
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Kampanyanın duyurulmasının ardından çok sayıda kişi, geldiği lokantada aşı kartlarını göstererek ücretsiz yemek yedi. Lokanta sahibi, "Vakaların arttığını görünce üzülüyoruz ve eski kısıtlamalı günlere dönmek istemiyoruz. Biz de insanları aşı olmaya nasıl teşvik edebiliriz diye düşündük.

Gaziantep'te, bir lokantanın işletmecileri aşı kampanyası kapsamında aşılarını olup kartları ile gelenlere ücretsiz kebap ikram ediyor. Kampanyanın duyurulmasının ardından çok sayıda kişi, geldiği lokantada aşı kartlarını göstererek ücretsiz yemek yedi. Lokanta sahibi, "Vakaların arttığını görünce üzülüyoruz ve eski kısıtlamalı günlere dönmek istemiyoruz. Biz de insanları aşı olmaya nasıl teşvik edebiliriz diye düşündük.

Gıda sektörü olarak vaka sayılarının artmasından ve tekrar kapanmaların yaşanmasından endişe ettiklerini belirten lokanta sahibi Erkan Ayık, ''Pandemi sürecindeki kapanmalar nedeniyle zarar gördük. Vakaların arttığını görünce üzülüyoruz ve eski kısıtlamalı günlere dönmek istemiyoruz. Biz de insanları aşı olmaya nasıl teşvik edebiliriz diye düşündük. Bunun sonucunda aklımıza böyle bir yöntem geldi. Aşılarını olan misafirlerimize yemek ikramında bulunuyoruz. Yapmış olduğumuz kampanyamıza talep oldukça fazla ve misafirlerimiz uygulamadan memnun. Aşı olmayanların duyarlı olup bir an önce aşılarını yaptırmalarını rica ediyoruz. Eski kapanma günlerine ve evlere kilitlenmek istemiyoruz" diye konuştu.

Kampanyayı duyup aşı kartını göstererek ücretsiz yemek yiyen Erhan Aslanoğlu, uygulamanın yararlı olduğunu belirterek, "Kampanyayı görüp buraya geldik. Aşı kartlarımızı gösterdik ve yemeğimizi yedik. Kısıtlamaların geri gelmemesi için herkesin tedbirlere uymalarını ve aşılarını mutlaka yaptırmaları gerekiyor. Bu konuda herkesten duyarlılık istiyoruz" dedi.

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