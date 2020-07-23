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Askerlikte yeni dönem!

Erler ve Sözleşmeli Erbaşları ilgilendiren yeni kararlar alındı. Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Askerlikte yeni dönem!

Askerlikte yeni dönem!

Erler ve Sözleşmeli Erbaşları ilgilendiren yeni kararlar alındı. Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

23 Temmuz 2020 Perşembe 14:18

Yayınlanan Kanuna göre, astsubay kıdemli başçavuş rütbesindeki personelin mesleki tecrübelerinden daha uzun süreli istifade edebilmek için 55 olan rütbe yaş haddi, emsalleri arasında temayüz etmiş, hizmetine ihtiyaç duyulan ve istekli olan personel için ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığının teklifi üzerine veya ilgisine göre resen Milli Savunma Bakanı ya da İçişleri Bakanı tarafından 60 yaşına kadar uzatılabilecek.

Suriye hudut birliklerinde alınan ve alınacak önlemler sonucunda Hatay ve Gaziantep'te görevlendirilen personel, geçici görev gündeliğinin verileceği azami sürelerden istisna tutulacak. Birinci derece kritik iller ve ilçelerde terörle mücadele kapsamında operasyonel faaliyetlerde takviye kuvvet olarak geçici görevlendirilen Milli Savunma Bakanlığı personeli de bu haktan herhangi bir süre sınırlamasına tabi olmaksızın yararlanacak.

RÜTBE YAŞ HADLERİ ARTIYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu kapsamında astsubaylıktan subaylığa geçen personelin rütbe yaş hadleri nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden erken ayrılma durumlarının önüne geçilecek. Bu personelin, daha uzun süre istifade edilmesi amacıyla rütbe yaş hadleri artırılacak. Söz konusu personel hakkında rütbe yaş haddi; teğmen ve üsteğmen için 49, yüzbaşı için 55, binbaşı için 56, yarbay için 57, albay için 60 olacak.

ERLER VE SÖZLEŞMELİ ERBAŞLAR MESAİ SONRASI GÖREV YERLERİNDEN AYRILABİLECE

Askeri tabipliğin tercih edilebilirliğinin artırılması için Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi kadrolarında istihdam edilen tabip ve diş tabiplerine ilave sağlık hizmetleri tazminatı ödenecek. Savunma Sanayii Başkanlığında, Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli personel çalıştırılabilecek. Sözleşmeli erbaş ve erler hafta içi mesai sonrası ve hafta sonu görev yerlerinden ayrılabilecek.

General ve amiraller hakkında karar vermek üzere Milli Savunma Bakanlığında oluşturulacak Yüksek Disiplin Kurulu, Milli Savunma Bakanı'nın başkanlığında, Genelkurmay Başkanı, ilgili Kuvvet Komutanı, Bakan Yardımcısı, Genelkurmay Personel Başkanı, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü ile Personel Genel Müdürü'nden oluşacak.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden çeşitli nedenlerle ilişiği kesilmiş olanlar hakkında, ilişkileri kesilmeden önce Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilmesini gerektiren bir disiplinsizliği işlemeleri nedeniyle zamanaşımı süresi dolmadan önce, Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilecek. Türk Silahlı Kuvvetlerdeki disiplinin ivedilikle sağlanması için disiplin kurulları tarafından erbaş ve erlere verilen hizmetten men cezası, disiplin amirleri tarafından da verilebilecek.

Son Güncelleme: 23.07.2020 14:35
Anahtar Kelimeler:
AskerlikEmeklilikKararErler Ve Sözleşmeli Erbaş
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