Aslanbey Caddesi’nin Çehresi Değişti

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını geliştirmek ve güçlendirmek için yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında, Dulkadiroğlu Karaziyaret Mahallesi’nde 2 kilometre uzunluğa ve 11 metre genişliğesahip Aslanbey Caddesi 4 Milyon TL’lik yatırımla baştan uca yenilendi. Arterde altyapı ve sıcak asfalt çalışmalarının tamamlanmasının ardından trafik işaretçileri ve yol çizgi uygulamaları gerçekleştirildi. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Aslanbey Caddesi’nde ulaşım konforu ve güvenliği üst seviyeye çıkarıldı. Mahalle sakinleri gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve ekibine teşekkür etti.

Muhtar Sivri’den Hizmet Teşekkürü

Karaziyaret Mahalle Muhtarı Hacı Ahmet Sivri çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, “Mahallemizin en işlek noktalarından olan Aslanbey Caddesi’nin alt ve üstyapısı Büyükşehir Belediyesi tarafından baştan uca yenilendi. Gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde caddenin konforu ve güvenliği üst seviyeye çıkarıldı. Mahallemize kazandırdıklarından dolayı mahallem ve şahsım adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.