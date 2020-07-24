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Ayasofya Camisi'nde 86 yıl sonra ilk Cuma namazı kılındı

Ayasofya'da zincirler kırıldı. 86 yıl sonra ilk Cuma namazı on binlerce kişinin katılımı ile başladı.

Ayasofya Camisi'nde 86 yıl sonra ilk Cuma namazı kılındı

Ayasofya Camisi'nde 86 yıl sonra ilk Cuma namazı kılındı

Ayasofya'da zincirler kırıldı. 86 yıl sonra ilk Cuma namazı on binlerce kişinin katılımı ile başladı.

24 Temmuz 2020 Cuma 15:53

Ayasofya'daki ilk Cuma namazı öncesi Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da, Kur'an-ı Kerim okudu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, dua ettirdi. Erbaş, ilk Cuma namazını kıldırdı.

Ayasofya Camisi'nde 86 yıl sonra ilk Cuma namazı kılınıyor. Namaz öncesi meydanlar doldu, taştı. Tarihi yarımadaya sığmayanlar Yenikapı'ya akın etti. Ayasofya Camisi'nideki ilk cuma namazı öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Kur'an-ı Kerim okudu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ilk Cuma namazı için hutbeyi okudu, vakitin gelmesi ile namazı kıldırdı.

BAHÇELİ İLE BİRLİKTE GELDİLER

14.55: Cuma namazının ardından MHP Lideri Devlet Bahçeli ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan birlikte Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesine geldi. Erdoğan, burada kısa bir açıklama yaptı.

Erdoğan, "Ayasofya tüm insanlığın bir kültür mirasıdır. Aslına döndü. Camiydi, camiye döndü." dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN, FATİH SULTAN MEHMET HAN'IN TÜRBESİNE GİDİYOR

14.50: Ayasofya Camisi'nde kılınan ilk Cuma namazının ardından Başkan Erdoğan camiden ayrıldı. Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesine gidiyor.

AYASOFYA CAMİSİ'NDE 86 YIL SONRA İLK CUMA NAMAZI BAŞLADI

14.32: 86 yıl sonra ilk Cuma namazı kılındı.

14.21: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 86 yıl sonraki ilk Cuma namazını kıldırdı.

AYASOFYA'DA 86 YIL SONRA İLK HUTBE

Ayasofya Camisi'ndeki ilk Cuma namazında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cuma namazını irad etti.

İLK CUMA NAMAZI KILINIYOR

13.45: Ayasofya Camisi'nde 86 yıl sonra ilk Cuma namazı kılınıyor.

EZAN OKUNDU

13.28: Ayasofya'da kılınacak Cuma namazı için ezan okundu.

ERBAŞ DUA YAPTIRDI

13.19: Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Cuma namazı öncesi dua yaptırdı.

TARİHİ ANLAR: BAŞKAN ERDOĞAN AYASOFYA'DA KUR'AN-I KERİM OKUDU

13.15: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camisi'ndeki ilk Cuma namazı öncesi Kur'an-Kerim okudu

13.00: Ayasofya'da Cuma namazına dakikalar kala tarihi anlar yaşanıyor. Ayasofya Camisi'nin minarelerinden sela sesleri yükseliyorç

ERDOĞAN İLK NAMAZ İÇİN AYASOFYA'DA

12.05: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ilk namaz için Ayasofya Camisi'ne ulaştı. Erdoğan'ı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş karşıladı.

11.47 Başkan Recep Tayyip Erdoğan konutundan çıkarak Ayasofya Camisi'ne doğru yola çıktı.

VALİ YERLİKAYA: GİRİŞLER DURDURULDU

11.10: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya flaş bir açıklama yaptı. Yerlikaya, "Ayasofya Camii çevresinde belirlenen namaz kılma alanlarımızın tamamı doldu. Salgın nedeniyle bu alanlara misafir girişlerimiz durduruldu." dedi.

HAVADAN TARİHİ GÖRÜNTÜLER

11.00: Ayasofya Camisi'nin önündeki kalabalık her dakika daha da artıyor. Kur'an-ı Kerim tilaveti sürerken, Ayasofya Camisi'nin önündekikalabalık havadan görüntülendi.

KUR'AN-I KERİM TİLAVETİ BAŞLADI

10.15: Dua programı başladı. Program Mehmet Hadi Duran, Abdullah Yılmaz, Rıdvan Akbaş, Enes Özsoy, İbrahim Çoban'ın tekbir ve salavatlarıyla gerçekleşiyor.

Kur'an-ı Kerim'in 1. cüzü cuma hatmiyle devam edecek programda, sureleri Hafız Osman Şahin, Metin Çakar, Hasan Kara, Mustafa Kızılcaoğlu, İshak Danış, Bünyamin Topçuoğlu, Ferruh Muştuer, Numan Akbaş, Emrullah Akbaş, Yunus Balcıoğlu tilavet edecek.
Sonrasında Mustafa Altın, Alpcan Çelik, Ekrem Nalbant, Mehmet Koçyiğit, Emrullah Akbaş, Metin Çakar, Osman Şahin'in Kehf Suresi'ni tilavet edeceği programda, Hasan Kara, Mustafa Kızılcaoğlu, İshak Danış, Bünyamin Topçuoğlu, Ferruh Muştuer, Numan Akbaş Meryem Suresi'ni okuyacak. Programın devamında Emrullah Akbaş, Yunus Balcıoğlu, Mustafa Altın, Alpcan Çelik, Ekrem Nalbant, Mehmet Koçyiğit Yasin Suresi'ni tilavet edecek.
Fetih Suresi, sela, kısa sureler, Fatiha ve Bakara surelerinin okunacağı program, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın duasıyla son bulacak.

10.00: Ayasofya Camisi'nde ilk namaz için güvenlik önlemleri ile giriş başladı. İçeri girmelerine müsade edilen vatandaşlar koşarak Ayasofya'ya doğru ilerledi.

ÜST DÜZEY GÜVENLİK VE SAĞLIK ÖNLEMLERİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamada koronavirüs önlemlerini gevşetmeden namazın kılınması gerektiğini bildirmişti. Erdoğan'ın talimatı ile bölgede üst düzey güvenlik ve sağlık önlemleri alındı. 17 sağlık noktası kuruldu, 736 sağlık personeli görevlendirildi.

ATEŞ ÖLÇÜMÜ VE MASKE KONTROLÜ

Sağlık çalışanları bölgeye giren vatandaşların 17 noktada ateşini ölçüyor. Şüpheli durumlarda hemen müdahale gerçekleşiyor ve bölgeye giriş engelleniyor. Polis ekipleri ve zabıtalar ise maske kontrolü yapıyor. Maskesi olmayan kişilere cezai yaptırım uygulanacak ve bölgeye maskesiz girişleri engellenecek.

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AyasofyaCUMA NAMAZIKılındıAçıldı
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