Aydın'da 14 Yaşındaki Çocuk Doğum Yaptı

Yoğun bakımda tedaviye alınan L.Ş., polisteki ilk ifadesinde bebeğin babasının kimi olduğunu söylemedi. L.Ş.'nin sağlığına kavuşmasının ardından Aydın Emniyet Müdürlüğü Çocuk İzleme Merkezi'nde (ÇİM) ifadesinin alınacağı öğrenildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşanan bir dizi tedirgin edici olayın ardından henüz 14 yaşında olan kız çocuğunun hamile olduğu belirlendi. Konuyla ilgili belirsizlik ve şok hali devam ederken de doğum sancıları başlayan küçük kız apar topar hastaneye götürüldü ve yapılan ameliyatla 3 kilo 270 gramlık bir kız çocuk dünyaya geldi. Kızın ifadesinde çocuğun babası ile ilgili bir bilgi alınamazken daha sonra erkek arkadaşı olduğu öğrenilen 17 yaşındaki bir başka çocuktan da itiraflar geldi. İşte çarpıcı haberin detayları;

RAHATSIZLANINCA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ: DÜŞÜK İÇİN İLAÇ İÇMİŞ!

Nazilli'de yaşayan L.Ş., 6 Ocak'ta evlerinde rahatsızlanınca, annesi S.D.A. tarafından ilçedeki bir özel hastaneye götürüldü. Burada L.Ş.'nin 32 haftalık hamile olduğu ve bebeği düşürmek için ilaç içtiği belirlendi. Bunun üzerine hastane yetkilileri, durumu polise bildirdi.

DOĞUM SANCILARI BAŞLADI

Polis, tedavisinin ardından L.Ş.'yi ifadesine başvurmak üzere Hürriyet Polis Merkezi'ne götürdü. L.Ş.'nin ifade sırasında doğum sancıları başladı. Bunun üzerine durum 112 Acil Servis ekiplerine bildirildi. L.Ş., ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SEZARYEN İLE DOĞUM YAPTI!

L.Ş., burada sezaryenle 3 kilo 270 gram ağırlığında kız bebek dünyaya getirdi. Prematüre olarak dünyaya gelen bebek kuvöze alındı. Anne L.Ş .'nin yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor.

ANNE BABA BOŞANMIŞ, ANNESİYLE YAŞIYORDU

Bodrum'da tekne motoru tamir ustası olan babası ile güzellik uzmanı olan annesinin 4 yıl önce boşanmalarının ardından annesiyle yaşadığı öğrenilen L.Ş.'nin polisteki ilk ifadesinde kimden hamile kaldığını söylemediği öğrenildi.

BABANIN HABERİ YOK, ANNENİN BİLDİĞİ ORTAYA ÇIKTI!

S.D.A.'nın ise kızının hamile olduğundan haberi olduğu ortaya çıktı. Çocuk yaşta doğum yapan L.Ş.'nin sağlığına kavuşmasının ardından Aydın Emniyet Müdürlüğü Çocuk İzleme Merkezi'nde ifadesinin alınacağı öğrenildi.

ERKEK ARKADAŞI BEBEĞİN KENDİSİNDEN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Öte yandan, L.Ş.'nin, polisin şifahi olarak ifadesine başvurduğu erkek arkadaşı 17 yaşındaki H.B.'nin ise bebeğin kendisinden olduğunu kabul ettiği belirtildi.