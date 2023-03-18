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Bağış şovunda yeni gelişme! "Taahhüt ettiği miktarı vermeyen ifşa edilecek"

Bağış kampanyasından birçok kişi kendi şirketi ya da temsil ettiği kurum adına bağışlarda bulunmuş ve 115 milyar 146 milyonun 528 lira toplanmıştı.

Bağış şovunda yeni gelişme! "Taahhüt ettiği miktarı vermeyen ifşa edilecek"

Bağış şovunda yeni gelişme! "Taahhüt ettiği miktarı vermeyen ifşa edilecek"

Bağış kampanyasından birçok kişi kendi şirketi ya da temsil ettiği kurum adına bağışlarda bulunmuş ve 115 milyar 146 milyonun 528 lira toplanmıştı.

18 Mart 2023 Cumartesi 12:39

Deprem yardımları için yapılan ‘Türkiye Tek Yürek’ kampanyasında bağış yapan birçok kişinin taahhüt ettiği miktarları henüz ödemediği bildirildi.

Şu ana kadar taahhüt edilen 115 milyar 146 milyonun 528 liranın, 74 milyar 200 milyon lirası yatırıldı.

Ödeme yapan kurum ve kuruluşların listesinin önümüzdeki günlerde yayınlanacağı söylendi.

Maraş merkezli depremlerin ardından TV kanallarında ortak yayınla yapılan ‘Türkiye Tek Yürek’ bağış kampanyasından birçok kişi kendi şirketi ya da temsil ettiği kurum adına bağışlarda bulunmuş ve 115 milyar 146 milyonun 528 lira toplanmıştı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, toplanan bu miktarın henüz 74 milyar 200 milyon lirasının yatırıldığı belirtildi.

AFAD TAKİBİNİ YAPIYOR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yetkilileri, yardım kampanyasına katılma sözü veren, taahhütte bulunan ve şu ana kadar ödeme yapmayanlarla iletişime geçtiklerini belirtti.

Yetkililer, "Bağış-yardım konusu isteğe bağlı, bir zorunluluk söz konusu değil. Söz verip sonradan bu sözünü yerine getirmeyenlerle ilgili etik ve ahlaki bir durum ortaya çıkıyor" dedi.

AFAD İFŞALAYACAK!

AFAD’ın ilerleyen süreçte ödeme yapan kurum ve kuruluşların listesini yayınlayacağı söylendi.

Böylece söz verip ödeme yapmayanlar ‘ifşa” edilecek.

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Bağış şovunda Yeni Gelişme! Taahhüt Ettiği Miktarı Vermeyen Ifşa Edilecek
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