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Bahçeli'den Müge Anlı'ya övgü dolu mesaj

Yıllardır klasikleşen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, yeni yayın dönemine başladı. Devlet Bahçeli, Müge Anlı'ya "Türk televizyonlarındaki sosyal sorumluluk bilincinin en güzel örneklerinden biri olan ve beğeniyle takip edilen programınızın yeni yayın dönemini tebrik ediyorum" sözleriyle bir mesaj gönderdi. Mesajı canlı yayında okuyan Müge Anlı, Bahçeli'ye teşekkürlerini iletti.

Bahçeli'den Müge Anlı'ya övgü dolu mesaj

Bahçeli'den Müge Anlı'ya övgü dolu mesaj

Yıllardır klasikleşen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, yeni yayın dönemine başladı. Devlet Bahçeli, Müge Anlı'ya "Türk televizyonlarındaki sosyal sorumluluk bilincinin en güzel örneklerinden biri olan ve beğeniyle takip edilen programınızın yeni yayın dönemini tebrik ediyorum" sözleriyle bir mesaj gönderdi. Mesajı canlı yayında okuyan Müge Anlı, Bahçeli'ye teşekkürlerini iletti.

31 Ağustos 2021 Salı 16:33
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Müge Anlı'nın programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, yeni sezonuyla ekranlardaki yerini aldı. Programın yeni yayın döneminde Anlı'ya pek çok tebrik mesajı gelirken, stüdyo adeta çiçek bahçesine döndü.

BİR TEBRİK MESAJI DA BAHÇELİ'DEN

Müge Anlı, bugünkü yayında gelen mesajları okurken, bir tebrik mesajının da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldiğini söyleyerek, "Yine çiçekler ve güzel dilekler gelmeye devam ediyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den bir mesaj geldi" dedi.

"DİKKATLE TAKİP EDİLEN BİR PROGRAM"

Bahçeli'nin "Sayın Müge Anlı, Türk televizyonlarındaki sosyal sorumluluk bilincinin en güzel örneklerinden biri olan beğeniyle ve dikkatle takip edilen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni yayın dönemini tebrik ediyorum" sözleriyle göndermiş olduğu mesajı sesli bir şekilde okuyan Anlı, MHP liderine teşekkürlerini iletti.

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Bahçeliden Müge Anlıya övgü Dolu Mesaj
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