Bakan Akar, 5 askerimizi kaybettiğimiz kazayla ilgili konuştu

Mersin'de 4 askerin şehit olduğu kazaya ilişkin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bir açıklama yaptı. Bakan Akar kazaya ilişkin duyduğu üzüntüyü dile getirirken şoför ve araçla ilgili iddialarla dair edinilen bilgileri de basın mansupları ile son dakika olarak paylaştı. Buna göre ilk bilgiler ışığında şoförün kazanın kaçınılmaz olduğunu araçtakilere söylediği ve en az hasarla atlatmak için aracı yatırma kararı aldığı ortaya çıktı.

ŞOFÖRÜN HER TÜRLÜ GAYRETİ GÖSTERDİĞİ GÖRÜLÜYOR

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıklamasında "Kazaya karışan şoförün soğukkanlı bir şekilde elinden gelen her türlü gayreti gösterdiği yönünde bilgiler var. Teyit edeceğiz. Aldığımız bilgiye göre şoförün frenlerde sorun olduğu ve uyardığı konusunda. Önde başka bir araca çarpmak istemediği ve aracı yatırma konusunda karar verdiği belirtildi. Elinden gelen gayreti göstermesine rağmen bu elim kazanın meydana geldiğini görüyoruz.

ARACI YATIRMA KARARI ALDI VE ARAÇTAKİLERE SIKI TUTUNMALARINI SÖYLEDİ

Öndeki araca çarparak yavaşlamayı düşündüğü ancak hasarın boyutlarını öngöremediği için şerit değiştirerek aracı yatırma konusunda telefonla da tavsiye aldığı belirtiliyor. Bu kazanın meydana gelmesi tedbir ve gayretlere rağmen bizi üzmüştür. 27 yaralımız var. 4'ü entüme olmuş durumda. Milletimizin başı sağ olsun. Tedavisi süren yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Şehitlerimize rahmet diliyorum. Doktorlarımız yoğun bir çalışma ve gayret içerisindeler.

VÜCUTLARININ ÇEŞİTLİ YERLERİNDE PROBLEM VAR

Sağlık personelimiz konuyla ilgili yoğun çaba sarf ediyor. Doktorlarımız entübe olan 4 personelimizle ilgili olarak verdikleri bilgide birinin boynunda, diğerlerinin vücutlarının çeşitli yerlerinde hasarların olduğu ve bunun üzerinde çalıştıklarını aktarabilirim.

Tekrar aziz milletimizin başı sağ olsun diyerek yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Sizlere de mesainiz için teşekkür ediyorum" dedi.

NE OLMUŞTU?

Mersin'de askeri personeli taşıyan bir otobüsün kaza yaptığı haberi sabah saatlerinde sıcak gündem olarak ajanslara son dakika bilgisiyle düşmüş ve bunun üzerine çok sayıda yardımcı araç ve personel bölgeye sevk edilerek ilgili kurumlar harekete geçirilmişti.

Kazaya ilişkin çalışmalar sürüyor.