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Bakan Fahrettin Koca 17 Ekim koronavirüs hasta ve vefat sayılarını açıkladı!

Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle hasta sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor.

Bakan Fahrettin Koca 17 Ekim koronavirüs hasta ve vefat sayılarını açıkladı!

Bakan Fahrettin Koca 17 Ekim koronavirüs hasta ve vefat sayılarını açıkladı!

Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle hasta sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor.

17 Ekim 2020 Cumartesi 19:56
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs hasta ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 17 Ekim corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı.

Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle hasta sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs hasta ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 17 Ekim corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 17 Ekim koronavirüs hasta ve vefat sayıları tablosu...

ürkiye'de son 24 saatte 1723 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 71 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 112 bin 131 Kovid-19 testi yapıldı, 1723 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 71 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1401 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 302 bin 499'a çıktı.

Toplam test sayısı 12 milyon 306 bin 909'a ulaştı. Hasta sayısı 345 bin 678, vefat sayısı 9 bin 224, ağır hasta sayısı 1428, aktif hasta sayısı 33 bin 955 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,9, yatak doluluk oranı yüzde 48,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65,4, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,7, ortalama temaslı tespit süresi 7,6 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,4 olarak kayıtlara geçti.

TEST SAYISI: 112.131
HASTA SAYISI: 1.723
VEFAT SAYISI: 71
İYİLEŞEN SAYISI: 1.401

"EN ÖNEMLİ SİLAHIMIZ TEDBİRLERE UYMAK"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; Bugün yapılan testlerde 1.723 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayısını düşürecek olan hastalığın bulaş yollarını engellemektir. Bunun için şuan en önemli silahımız tedbirlere birlikte uymak. Tedbirlere uyarsak kazanan biz olacağız

Son Güncelleme: 17.10.2020 19:58
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