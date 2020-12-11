Bakanlık bu hafta uygulanacak yasakları açıkladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından yayınlanan son dakika genelgesi ile çerçevesi belirlenen Koronavirüs tedbirleri yaklaşık 2 haftadır titizlikle uygulanıyor. Bu yasakların sosyal hayatı en çok etkileyeni haftasonu sokağa çıkma yasağı olarak öne çıkarken "bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı?" sorularına karşılık gözler Bakanlık sitesindeki güncel koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklamalara çevrilmişti. İşte İçişleri Bakanlığı'nın son dakika kararıyla bu hafta uygulanacak yasaklar listesi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün itibarıyla hafta sonu ve önümüzdeki hafta içinde uygulanacak kısıtlamalar listesi belli oldu. Devam edecek ve sona erecek yasaklara ilişkin merak edilen soruları İçişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yayınlanan genelge cevapladı. Bu kapsamda en önemli kısıtlamaların başında gelen Sokağa çıkma yasağı haftasonu ve önümüzdeki hafta içi de devam edecek. Tedbirler kapsamındaki sokağa çıkılabilecek saatlerin açıklandığı duyuruda diğer maddeler de detaylandırıldı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Cuma günü saat 20:00'den itibaren geçerli olacak şekilde 14 Aralık Pazartesi günü sabah 05.00'a kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Yasağın bu hafta kalkacağına ilişkin söylentileri yalanlayan genelge metninde yer alan kritik ifadede şu ifadelere yer verildi: "Söz konusu kısıtlama yeni bir karar alınıncaya kadar uygulanacaktır. Üretim, imalat alanı ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır"

CUMA NAMAZINA GİDİLEBİLECEK Mİ?

Bu hafta ve takip eden haftalarda Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'ndan yeni bir öneri, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinden de yeni bir karar gelmediği sürece Cuma namazlarıyla ilgili olarak geçtiğimiz hafta uygulanan esneklik devam edecek. Bu kapsamda Cuma namazı sırasında sokağa çıkma yasağı olan 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri vatandaşlar için bulundukları illerde namaz saati serbest olacak şekilde bir esneklik sağlanacak. Ancak bu istisnanın yanı sıra Din İşleri Kurulu da pandemi durumunda sağlık ön planda olduğu için 'EVDE ÖĞLE NAMAZI' kılınmasını önerdi.

BU HAFTA SEYAHAT YASAĞI DEVAM EDECEK Mİ?

Seyahat kısıtlaması da bu hafta devam edilecek yasaklar arasında yer aldı. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ilanında seyahat yasak ve izinlerine ilişkin şu uyarılar yer aldı: "Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında yapılabilecek seyahatler (otobüs, uçak tren, gemi vb. araçlarla) görevli olanlar ile bu toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ibraz ederek belgeleyenler şeklinde düzenlenmiştir"

Bu kapsam dışında kalan vatandaşların sokağa çıkma yasağı saatlerinde seyahat etmesi de yasak olacak.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI SAATLERİ NASIL OLACAK?

Bu hafta tüm illerde 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı vatandaşlar hafta içi gün içerisinde 13:00 ile 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Hafta sonu ise tüm vatandaşlara yasak uygulandığı için bu yaş grubu da evinde olacak. Bu yasağın istisnası ise genelge şu şekilde yer aldı: "İşyerleri ile bağını gösteren çalışma/SGK kaydı vb. bir belgeyi ibraz eden çalışanlar bu kapsam dışında tutulacaktır. Söz konusu saatler dışında ise hafta içi belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

65 YAŞ ÜZERİNDE SAAT DEĞİŞİKLİĞİ VAR MI?

81 ile gönderilen koronavirüs tedbir genelgesi kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız da hafta içi 5 gün boyunca saat 10:00 ile 13:00 saatleri arasında bireysel olarak dışarıya çıkabilecek. Bu saatler içerisinde herhangi bir izin gerekmezken yaşlıların toplu olarak dışarı çıkmasına ya da dışarıda buluşup bir arada olmalarına izin verilmeyecek.

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÇALIŞACAK MI?

Haftasonu yasak kapsamı dışında olanların mağdur olmaması için toplu ulaşım araçları, otobüs, metro, tramvay vs. çalışacak. Dolayısıyla Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak personel de izinli sayılarak yasak kapsamı dışında tutulacak.

HAFTA SONU HASTANEYE GİTMEK SERBEST Mİ? HASTANELER AÇIK MI?

Vatandaşların acil durumlar için en merak ettiği hastane konusuna da İçişleri Bakanlığı açıklık getirdi. Hafta sonu yasak saatlerde hastaneler hizmet vermeye devam edecek. Hastaneye gidecek vatandaşlarımızın ceza yememek için yapması gerekenler şöyle anlatıldı: "Kamu ve özel hastaneleri, sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri açık olacak. Doktor raporu ile sevk belgesi olan ya da daha önceden alınmış doktor randevusu kontrolü olan vatandaşlar buna dair belge sunmaları halinde cezai işlem uygulanmayacak."

HAFTA SONU VETERİNERLER AÇIK MI?

Veteriner klinikleri ve hayvan hastane kompleksleri hem hafta içi hem de hafta sonu açık olacak ve hizmet verecek. Bu durumun istismar edilmemesi için buralara gidilirken hayvan kimliği olarak bilinen kartların yanınızda bulunması gerekiyor.

FIRINLAR AÇIK MI?

Ekmek üretimi yapan fırınlar hafta içi ya da haftasonu fark etmeksizin açık olacak. Vatandaşlar evlerine en yakın fırına yürüyerek gidip sokağa çıkma yasağı saatinde dahi olsalar ekmek alıp eve dönebilecekler. Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri şeklinde geçen madde nedeniyle fırınların saat 20.00'dan sonra açık olmayacağı ve vatandaşların bu saate kadar ihtiyaçlarını temin etmiş olmaları gerekiyor

MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK?

Restoran, kafe, büfe gibi yeme içme yerlerinin yanı sıra alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10:00 ile 20:00 arasında vatandaşlarımıza hizmet sunabilecekler. Bu kapsamda marketlere haftanın 7 günü açık oldukları saatlerde gitmek mümkün.

MANAVLAR AÇIK MI?

Temel gıda ihtiyaçlarının karşılandığı manavlarla ilgili de İçişleri Bakanlığı genelgesinde istisna uygulandı ve Manavlardan hafta içi gündüz saat 10-20 arasında hafta sonu da yasak kapsamına giren saatlerde evin en yakınındaki manava giderek meyve, sebze alışverişini yapmak mümkün.

Alışverişlerde maske mesafe ve temizlik denetimleri 7 gün süreceği için vatandaşların hem sağlıkları hem de ceza yememeleri için bu kurallara istisnasız uymaları gerekiyor.

GENELGEDE SİGARA DETAYI: GENİŞLETİLEBİLİR

İçişleri Bakanlığı sigara kısıtlamalarıyla ilgili olarak bir açıklama yayınladı ve burada şu ifadeler yer aldı "18579 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesinde belirtilen, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklar, ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma durakları gibi alanlarda sigara içme yasağı getirilmesine dair uygulama İl ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca genişletilebilecektir."

EVE DÖNENLER NE YAPACAK?

Sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı saatlerde kapsam dışı olacak bazı gruplar da şu şekilde sıralandı:

"Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyenler, Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan kişiler ve Ceza infaz kurumlarından salıverilen vatandaşlar yasaktan muaf olacaklardır"

ÖZEL ARAÇLA ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT SERBEST Mİ?

Bu haftasonu sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 2,5 günlük süre içerisinde kendi arabalarıyla seyahat etmek isteyenler için Bakanlık şu uyarıyı yaptı: "Yolculuk yapması gereken vatandaşlarımız, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde Bakanlığımıza ait e-Başvuru ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir."