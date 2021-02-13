Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Okay’dan Üç Aylar Mesajı
Başkan Okay’dan Üç Aylar Mesajı
Vali Coşkun’a Kurtuluş Mücadelesine Özel Ziyaret
Vali Coşkun’a Kurtuluş Mücadelesine Özel...
Ecdad Tarihi Vazifesini Yerine Getirdi
Ecdad Tarihi Vazifesini Yerine Getirdi
Okul Güzergahlarında Farkındalık Çalışması
Okul Güzergahlarında Farkındalık Çalışması
Sanayi Kavşak Düzenlemesi Tamamlandı
Sanayi Kavşak Düzenlemesi Tamamlandı

Banka ve noterlerde yeni sistem için adımlar atıldı!

Banka ve noter dolandırıcılığını bitirecek sistem için adımlar atıldı. Salgın ile birlikte önemini katlayan dijitalleşme ile birlikte vatandaşı koruyacak uygulamalar bir bir hayata geçiyor. Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi'nin (EKDS) banka ve noterlerde kullanılması ile sahte kimlik ile dolandırılmalar son bulacak.

Banka ve noterlerde yeni sistem için adımlar atıldı!

Banka ve noterlerde yeni sistem için adımlar atıldı!

Banka ve noter dolandırıcılığını bitirecek sistem için adımlar atıldı. Salgın ile birlikte önemini katlayan dijitalleşme ile birlikte vatandaşı koruyacak uygulamalar bir bir hayata geçiyor. Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi'nin (EKDS) banka ve noterlerde kullanılması ile sahte kimlik ile dolandırılmalar son bulacak.

13 Şubat 2021 Cumartesi 12:18
banner459

Noterlerde POS cihazına benzer bir makine olacak. Notere gelen vatandaş bu makineden kimlik kartını geçirecek. Daha sonra parmağını gösterecek. Makine, kontrol edip "Bütün bilgileriniz çıkıyor. Fotoğrafınız, parmak iziniz, doğru siz o kişisiniz" diyecek. Ondan sonra noterde işlem yapılabilecek. Sistemle özellikle araç, ev alım-satımlarında noterde yaşanan sahtecilik ve dolandırıcılık olayları bitirilmiş olacak. Kimse sahte kimlik ile karşısındaki dolandıramayacak. Uygulamanın benzeri bankalarda da kullanılacak.

DEPREM İÇİN ÖZEL YAZILIM GELİŞTİRİLDİ

Doğal afetlerde kullanılmak üzere AFAD yazılımı geliştirildi. Bu uygulamada toplanma merkezinin neresi olduğu gibi bilgiler kişiselleştirmiş olarak indirilebilecek.

Deprem olursa sistem devreye girerek, "Senin toplanma merkezin burası, bundan sonra yapman gerekenler şunlardır" diyecek. Bir kişi enkazın altında kaldığında onunla konuşabilme imkânı sağlanacak. En yakın ulaşabileceği telefon ona santral yapılacak, onun üzerinden mesaj atma ve konuşabilme, konum bildirme imkanı olacak. Türkiye'nin sokak sokak fotoğraflarının yer aldığı bu veri tabanı 112 ile entegre edilecek. Vatandaşlar nüfus idarelerine gitmeden e-evlilik uygulamasıyla işlemlerini de yapabilecek. Uygulama bu yıl başlıyor.

DİJİTALLEŞME UYGULAMALARIYLA 9.1 MİLYARLIK TASARRUF

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'na verdiği bilgiye göre Türkiye'de e-devlet kullanıcı sayısı 52.1 milyonu buldu. Bu platformda 722 kurum 5 bin 450 hizmet sunuyor. Dijitalleşme uygulamalarıyla toplam 9.1 milyar liralık da tasarruf sağlandı.

Son Güncelleme: 13.02.2021 15:00
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadir Topbaş Vefat Etti
Kadir Topbaş Vefat Etti
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde hayran bırakan görüntü!
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde hayran bırakan görüntü!
Hız takibinde yerli radar dönemi başlıyor
Hız takibinde yerli radar dönemi başlıyor
PKK'dan kaçan terörist, terör örgütünün hain saldırılarını anlattı
PKK'dan kaçan terörist, terör örgütünün hain saldırılarını anlattı
Yarın akşamdan itibaren kuvvetli ve yoğun kar geliyor
Yarın akşamdan itibaren kuvvetli ve yoğun kar geliyor

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber