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Baraj suları çekilince eski köy ortaya çıktı

Kahramanmaraş-Osmaniye sınırında 36 yıl önce kurulan Aslantaş Barajı'nın sularının çekilmesiyle, göl altında kalan Kıyıkçı köyünün evleri, camisi ve mezarlığı tekrar gün yüzüne çıktı.

Baraj suları çekilince eski köy ortaya çıktı

Baraj suları çekilince eski köy ortaya çıktı

Kahramanmaraş-Osmaniye sınırında 36 yıl önce kurulan Aslantaş Barajı'nın sularının çekilmesiyle, göl altında kalan Kıyıkçı köyünün evleri, camisi ve mezarlığı tekrar gün yüzüne çıktı.

09 Ocak 2021 Cumartesi 12:23
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Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Kıyıkçı köyünün bazı mahalleleri, bölgeye sulama ve elektrik üretimi amacıyla inşa edilen Arslantaş Baraj Gölü'nün altında kaldı.

Su altında kalan köyün mezarlığı, evleri ve camisi, baraj sularının çekilmesiyle tekrar görüldü.

Köy sakinlerinden Selçuk Kıyıkçı, AA muhabirine, köyün bir kısmının 36 sene önce baraj suları altında kaldığını söyledi.

Kıyıkçı, "Sular çekildiğinde mezarlarımız, evlerimiz ve camimiz ortaya çıkıyor. Canımız sıkılıyor tabii ki, dedelerimiz, atalarımız yatıyor o mezarlarda. Öbür tarafta babamın, dedemin yaşadığı evler de su altındaydı. İleride camimiz var, o da su çekilince ortaya çıktı." dedi.

Gün yüzüne çıkan mezarlarda yatanlar için dua okumayı ihmal etmediklerini anlatan Kıyıkçı, "Her gelip gidişimizde burada yatanlara dua ederiz. Geçen sene su yüksekti, mezarlar görünmüyordu. Bu sene sular çok çekildi. Sular nadir olarak bu kadar çekiliyor. Çekildiğinde de atalarımızın mezarlarını görme şansımız oluyor. Tekrar su altında kalana kadar dua ediyoruz." diye konuştu.

Köy sakinlerinden Ali Kıyıkçı da çocukluğunda gidip dua ettiği, oynadığı ve büyüklerinin namaz kıldığı camiyi 36 yıl sonra görmenin kendisini hem hüzünlendirdiğini hem de mutlu ettiğini belirtti.

Barajın yapımından sonra köyün önemli bir kısmının su altında kaldığını dile getiren Kıyıkçı, şunları kaydetti:

"Buradaki mezarlarımız en az 100 yıllık. Atalarımız, dedelerimiz burada yatıyor. Bu yıl sular çok çekildi. Su altında kalan topraklarımız gün yüzüne çıktı. Çocukluğumuzda dua edip ölenlerimizi gömdüğümüz mezarlığı yıllar sonra yeniden görebildik. Evlerden geriye bir şey kalmamış. Camimizin de bir tek minaresi sağlam. Su yükseldiğinde bunların hepsi tekrar yok olacak."

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