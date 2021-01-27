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Başkan Erdoğan'dan restoran ve kafelere müjde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan restoran ve kafelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Başkan Erdoğan, esnafın bugüne kadar yalnız bırakılmadığının altını çizerek, “Lokanta, restoran ve kafe gibi sektörlerde alınan tedbirlerle faaliyetleri kısıtlanan 2019 cirosu 3 milyon TL ve altı olan ticari işletmelere destek ödemesi yapacağız” açıklamasını yaptı.

Başkan Erdoğan'dan restoran ve kafelere müjde

Başkan Erdoğan'dan restoran ve kafelere müjde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan restoran ve kafelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Başkan Erdoğan, esnafın bugüne kadar yalnız bırakılmadığının altını çizerek, “Lokanta, restoran ve kafe gibi sektörlerde alınan tedbirlerle faaliyetleri kısıtlanan 2019 cirosu 3 milyon TL ve altı olan ticari işletmelere destek ödemesi yapacağız” açıklamasını yaptı.

27 Ocak 2021 Çarşamba 13:52
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, esnafın bugüne kadar yalnız bırakılmadığını ve bundan sonrada yalnız bırakılmayacağının altını çizerek, "Lokanta, restoran ve kafe gibi sektörlerde alınan tedbirlerle faaliyetleri kısıtlanan 2019 cirosu 3 milyon TL ve altı olan ticari işletmelere destek ödemesi yapacağız" dedi.

"ESNAF VE KİRA DESTEĞİ SÜRECEK"

Esnaf ve kira desteğinin süreceğini bildiren Başkan Erdoğan, "Doğrudan esnaf ve kira desteği ödemeleri kapsamında, 3 ay süre ile aylık 1000 lira esnaf desteği, büyükşehirlerde 750 lira, diğer illerde 500 lira kira desteği yapmaya devam edeceğiz. Faaliyetlerine ara verilen mükelleflerimizin vergilerini erteledik" açıklamasını yaptı.

"UYDUMUZ UZAYDAKİ YOLCULUĞUNA, YÖRÜNGESİNE DOĞRU PLANLADIĞI ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR"

Kabineyi 11 Ocak'ta toplayarak sağlıktan güvenliğe kadar pek çok konuda bakanlarla kapsamlı istişareler yaptıklarını ve alınan kararları kendileriyle paylaştıklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Diyarbakır-Ergani-Elazığ yolu üzerindeki Devegeçidi Köprüsü ve bağlantı yollarının açılışını 9 Ocak'ta canlı bağlantıyla gerçekleştirdik. Uydu Teknolojileri Haftası etkinliklerinin 8 Ocak'taki bölümüne canlı bağlantıyla katılarak, aynı günün erken saatlerinde uzaya gönderilen 5-A uydumuzun yolculuğuna çıkışının mutluluğunu arkadaşlarımızla paylaştık. Uydumuz uzaydaki yolculuğuna, yörüngesine doğru planladığı şekilde devam ediyor."

Fırat Nehri üzerinde inşa edilen, Elazığ ile Malatya'yı birbirine bağlayan Kömürhan Köprüsü ile bağlantı tüneli ve yolunu yılın ikinci günü hizmete açtıklarını hatırlatan Erdoğan, "Ülkemizin doğu-batı ve kuzey-güney ulaşım ağının en önemli noktalarından biri olan bu köprü, 660 metre uzunluğu ve 380 metreyi bulan orta açıklığıyla kendi grubunda dünyanın dördüncü büyük eseridir." dedi.

2020'nin son günlerinde, 30 Aralık'ta Cumhurbaşkanlığı 2020 Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerini sahiplerine takdim ettiğini anımsatan Erdoğan, ödül alan kültür ve sanat insanlarını tebrik etti.

Kabinenin geçen yıl son toplantısını 28 Aralık'ta yaptığına işaret eden Erdoğan, aynı gün akşam restorasyonu yapılan Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nin açılışını da gerçekleştirdiklerini ifade etti.

"TOGG'UN PİLLERİNDE KULLANILACAK LİTYUMU BU TESİSTEN TEMİN ETMEYİ PLANLIYORUZ"

Türkiye'ye 26 Aralık'ta kazandırılan Etimaden Lityum Karbonat Üretim Tesisi'nin, tamamı ithal edilen lityum ihtiyacının yarıdan fazlasını karşılayacak önemli bir yatırım olduğuna işaret eden Erdoğan, "Milli otomobil projemiz TOGG'un pillerinde kullanılacak lityumu da bu tesisten temin etmeyi planlıyoruz." bilgisini paylaştı.

Erdoğan, 26 Aralık'ta Ankara'nın güney aksındaki ulaşımda büyük rahatlama sağlayacak Gölbaşı Şehir Geçişi'nin açılışını yaptıklarını, Tunceli, Bursa ve Konya'da yapılan, her biri tarih ve kültürü yansıtması bakımından eşsiz zenginlikleri içinde barındıran müzeleri 24 Aralık'ta hizmete sunduklarını söyledi.

Bunların yanında pek çok devlet ve hükümet temsilcisiyle telefon görüşmeleri, telekonferans görüşmeleri, yüz yüze kabuller gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, devlet ve hükümet işleriyle ilgili yaptıkları kabullerin ve telefon görüşmelerinin, zaten günlük mesaisinin mutat bir parçası olduğunu kaydetti.

"AŞI UYGULAMASI EN KISA SÜREDE HEDEF KİTLENİN TAMAMINA ULAŞACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşı uygulamasının kapsamı giderek genişleyerek inşallah en kısa sürede hedef kitlenin tamamına ulaşacağını belirtti.

Covid-19'dan en çok zarar gören sektörler arasında yer alan yeme-içme sektörüne destek verileceğini belirten Erdoğan, "Lokanta restoran ve kafe gibi sektörlerde alınan tedbirler nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan ve 2019 cirosu 3 milyon lira ve altı olan gerçek usulde vergilendirilen ticari işletmelere destek ödemesi yapacağız. Cirosu 2020'de yüzde 50 ve daha fazla azalan işletmelere 2 bin liradan az, 40 bin liradan fazla olmamak üzere ciro kaybının yüzde 3'ü kadar ödeme yapacağız." dedi.

Erdoğan, Elazığ'da 20 bin ve Malatya'da 6 bin konutun tamamının yaz aylarına kadar hak sahiplerine verilmiş olacağını kaydetti.

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