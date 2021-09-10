Başkan Erdoğan Kahramanmaraş’ta 105 Eserin Toplu Açılışını Yaptı

Erdoğan, Kahramanmaraş'a kazandırdıkları toplam yatırım bedeli 1 milyar 734 milyon lirayı bulan 105 eserin toplu açılış törenini de bugün gerçekleştirdiklerine işaret ederek şunları kaydetti:

"Eğitimde toplam 156 dersliğe sahip 6 okulun, 560 yatak kapasiteli pansiyonun ve bir spor salonunun resmi açılışını bugün buradan gerçekleştiriyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın inşa ettiği 1500 kişilik yurdu da bu vesileyle resmen hizmete açıyoruz. TOKİ'nin inşa ettiği Dulkadiroğlu'ndaki 624 konutun, ticaret merkezinin, caminin, altyapı ve çevre düzenlemelerinin açılışını da burada yapıyoruz.

Aynı şekilde yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca tamamlanan millet bahçesini, 56 kilometrelik kanalizasyon inşaatını, çeşitli hizmet binalarını, ileri biyolojik arıtma tesisini, yolların asfaltlanması işlerini de resmen hizmete alıyoruz. DSİ'nin yaptığı 5 gölet ve sulamasının açılışını da buradan gerçekleştiriyoruz. Adalet Bakanlığımızca yapılan Elbistan Adalet Sarayı'nı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızca yapılan engelsiz yaşam bakım, gündüz bakım ve aile danışma merkezlerini hizmete sunuyoruz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın desteğiyle yapılan Altınşehir Kuyumculuk İhtisas Küçük Sanayi Sitesi, altın ve mücevher merkeziyle, tasarım ve modelleme merkezini de hizmete açıyoruz. Tam kapasiteye ulaştığında 7 bin kişi istihdam edecek bu sanayi sitesi, Kahramanmaraş'ı altın işlemeciliğinde ülkemizin en önemli merkezlerinden biri haline getirecektir."