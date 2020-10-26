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Başkan Erdoğan ‘sakın almayın’ dedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamasında; Fransız mallarına yönelik boykot çağrısında bulundu. Başkan Erdoğan; "Ben buradan milletime sesleniyorum; Sakın Fransız markalara asla iltifat etmeyin bunlardan satın almayın." dedi.

Başkan Erdoğan ‘sakın almayın’ dedi

Başkan Erdoğan ‘sakın almayın’ dedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamasında; Fransız mallarına yönelik boykot çağrısında bulundu. Başkan Erdoğan; "Ben buradan milletime sesleniyorum; Sakın Fransız markalara asla iltifat etmeyin bunlardan satın almayın." dedi.

26 Ekim 2020 Pazartesi 16:34
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda çnemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Bu muhabbet ikliminde gönüllerimizi buluşturan herkese, siz kıymetli misafirlerimize teşekkür ediyorum. Bu haftanın hayırlara vesile olmasını, kalplerimizi yumuşatmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Milletimizin ve İslam aleminin Çarşamba'yı Perşembe'ye bağlayan gece idrak edeceğimiz Leyle-i Mevlid'ini şimdiden tebrik ediyorum. Bu sene Mevlid-i Nebi haftasını gerek tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını gerekse bölgemizde yaşanan sıkıntılar nedeniyle ne yazık ki buruk yaşıyoruz.

DİĞER ÜLKELERE GÖRE BU SAĞLIK KRİZİNİ DAHA HAFİF GEÇİRİYORUZ

Salgın dalgalar halinde yayılmaya devam ediyor. Vakitlice attığımız tedbirler sayesinde diğer ülkelere göre bu sağlık krizini hamd olsun daha hafif geçiriyoruz.

An be an durumu izliyor, bilgilendirmeleri alıyor ve gerekli talimatları veriyoruz.

83 MİLYONUN HER BİRİNE BURADA GÖREV DÜŞÜYOR

Tüm dünyada hasta sayısının ürkütücü boyutlara ulaştığı bu dönemde milletimizden tedbirlere daha fazla hassasiyet göstermelerini rica ediyorum.

83 milyonun her birine burada görev düşüyor.Bir süre daha sabredecek, kurallara uyacak ondan sonra inşallah felaha erişeceğiz. O güzel günlere milletçe beraber kavuşacağız.

Millet olarak bu dönemde hüznümüzü arttıran tek şey Korona salgınında yitirdiklerimizin acısı değil. Yüreklerimizi asıl dağlayan, başta gönül coğrafyamız olmak üzere, Müslümanların içinde bulunduğu ahvaldir.

Dinimiz ve peygamberimizce yasaklanan fiilin her gün her an işlendiği bir dönem içindeyiz.

FRANSIZ ÜRÜNLERİNE BOYKOT ÇAĞRISI

Millet olarak bu dönemde hüznümüzü arttıran tek şey Korona salgınında yitirdiklerimizin acısı değil. Yüreklerimizi asıl dağlayan, başta gönül coğrafyamız olmak üzere, Müslümanların içinde bulunduğu ahvaldir. Dinimiz ve peygamberimizce yasaklanan fiilin her gün her an işlendiği bir dönem içindeyiz. Libya'nın zengin kaynakları darbeciler ve batının emperyalist güçleri tarafından talan edildi.

Son Güncelleme: 26.10.2020 19:41
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