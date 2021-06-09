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Başkent yağmura teslim

Ankara Mamak'ta öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağmur şehri felç etti. Yağış nedeniyle caddeler sular altında kaldı, araçlar sürüklendi.

Başkent yağmura teslim

Başkent yağmura teslim

Ankara Mamak'ta öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağmur şehri felç etti. Yağış nedeniyle caddeler sular altında kaldı, araçlar sürüklendi.

09 Haziran 2021 Çarşamba 16:14
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Öğle saatlerinde Mamak'ta etkili olan yağış hayatı felç etti. Yağış nedeniyle trafik olumsuz etkilenirken, küçük çaplı su baskınlarının yaşandığı öğrenildi. Görüntülerde caddelerin sular altında kaldığı görüldü. Sel nedeniyle yollarda mahsur kalan sürücüler ilerlemeye çalışsa da başarılı olamadı. Sokaklar ve caddelerin suya gömüldüğü yerlerde ise araçlar sele teslim olarak sürüklendi.

BAZI İŞ YERLERİNİ DE SU BASTI

Akdere Kutlu Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde de sel oluştu. Sel nedeniyle caddede birçok araç sürüklenirken sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler, araçlarını yol kenarına almaya çalıştı. Sel nedeniyle bazı iş yerlerini de su bastı.

ARAÇLARDA HASAR MEYDANA GELDİ

Vatandaşlar, yağmur sularından korunmak amacıyla güvenli yerlere sığınırken, çok sayıda araçta ise hasar meydana geldiği belirtildi. Sel nedeniyle caddede Çöp konteynerleri de sürüklendi. İlçede Boğaziçi Mahallesi'nde bulunan alt geçit de suyla kaplandı. Belediye ekipleri bölgede çalışma başlattı.

VATANDAŞLAR ZORLUKLA İLERLEDİ

Öte yandan Altındağ ilçesinde ise sel olmamasına rağmen hava koşulları vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bir kadının yağmura karşı güçlükle yürümeye çalıştığı anlar objektiflere yansıdı.

ETKİSİNİ DEVAM ETTİRECEK

Meteoroloji'nin tahminlerine göre sağanak yağış Ankara ve çevresinde etkisini sürdürecek. Sıcaklığın 13-22 derece arasında olacağı tahmin edilen şehirdebu akşam saatlerinden itibaren yarın da devam edecek aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın olması bekleniyor.

Son Güncelleme: 09.06.2021 16:56
Anahtar Kelimeler:
Başkent Yağmura Teslim
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