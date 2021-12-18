Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Altınşehir MTAL, otizmli çocuklara spor salonunu açtı
Altınşehir MTAL, otizmli çocuklara spor...
Dulkadiroğlu’ndan Doğanlıkarahasan mahallesinde kilit parke çalışması
Dulkadiroğlu’ndan Doğanlıkarahasan mahallesinde kilit parke...
Pazarcık’ın Arterlerine Yeşil Kuşak
Pazarcık’ın Arterlerine Yeşil Kuşak
Başkan Güngör’den Taziye Mesajı
Başkan Güngör’den Taziye Mesajı
Dulkadiroğlu’ndan Güzelyurt Mahallesine Asfalt
Dulkadiroğlu’ndan Güzelyurt Mahallesine Asfalt

Başvuru için son 5 gün! 20 bin kişi alınacak

Sözleşmeli 20 bin sağlıkçının alımıyla ilgili süreç başlamıştı. ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapılacak başvurularla ilgili son tarih de belli oldu. Buna göre 22 Kasım'a kadar başvuru imkanı bulunuyor.

Başvuru için son 5 gün! 20 bin kişi alınacak

Başvuru için son 5 gün! 20 bin kişi alınacak

Sözleşmeli 20 bin sağlıkçının alımıyla ilgili süreç başlamıştı. ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapılacak başvurularla ilgili son tarih de belli oldu. Buna göre 22 Kasım'a kadar başvuru imkanı bulunuyor.

18 Aralık 2021 Cumartesi 12:54
banner459

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, taşra teşkilatında görevlendirilmek için 30 bini sözleşmeli, 10 bini de sürekli işçi olmak üzere, toplam 40 bin personel kadrosu açıldığını duyurmuştu. Koca, sözleşmeli 20 bin sağlıkçının alımı için sürecin de başladığını ve kılavuzun Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ne (ÖSYM) gönderildiğini belirtmişti.

SON GÜN 22 ARALIK!

ÖSYM de KPSS 2021/10 Sağlık Bakanlığı’nın sözleşmeli pozisyonlarına tercih işlemlerinin yapılabileceğini açıkladı. Tercihler 22 Aralık tarihine kadar ‘ais.osym.gov.tr’ internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek. 10 bin sağlık personeli ve 10 bin işçi alımı mart ayında olacak. En fazla hemşireye ihtiyaç var. Duyurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü (yhgm.saglik.gov.tr) ve ÖSYM’nin (osym.gov.tr) internet adresinden takip edilebilir.

HANGİ BRANŞA KAÇ KİŞİ ARANIYOR?

10348 hemşire (1554 ortaöğretim). 1600 ebe. 1466 tıbbi sekreter. 1194 ilk ve acil yardım teknikeri. 1107 anestezi teknikeri. 706 röntgen teknikeri. 513 laboratuvar teknikeri. 338 diyetisyen. 172 diyaliz teknikeri. 390 fizyoterapist. 144 sosyal çalışmacı. 130 ortopedi teknikeri. 96 çocuk gelişimcisi. 50 dil ve konuşma terapisti. 46 iş ve uğraşı terapisti. 50 odyolog. 14 perfüsyonist. 287 psikolog. 27 sağlık fizikçisi. 23 adli tıp teknikeri. 220 ağız ve diş sağlığı teknikeri. 66 ameliyat teknikeri. 66 çevre sağlığı teknikeri. 66 diş protez teknikeri. 122 eczane teknikeri. 39 elektronörofizyoloji teknikeri. 98 evde bakım teknikeri. 137 fizik tedavi teknikeri. 22 iş ve uğraşı teknikeri. 112 odyometri teknikeri. 27 patolojik anatomi teknikeri. 20 podolog teknikeri. 40 radyoterapi teknikeri. 10 yaşlı bakım teknikeri. 43 anestezi teknisyeni. 10 çevre sağlığı teknisyeni. 66 ilk ve acil yardım teknisyeni. 43 laboratuvar teknisyeni. 43 röntgen teknisyeni. 43 tıbbi sekreter. 6 biyolog.

Son Güncelleme: 18.12.2021 16:56
Anahtar Kelimeler:
Başvuru Için Son 5 Gün! 20 Bin Kişi Alınacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SANKO Üniversitesi'nde ‘Beyin Ölümü ve Organ Nakli Sempozyumu’ düzenledi
SANKO Üniversitesi'nde ‘Beyin Ölümü ve Organ Nakli Sempozyumu’ düzenledi
Otomobil Stokçularıyla İlgili Soruşturma Başlatıldı
Otomobil Stokçularıyla İlgili Soruşturma Başlatıldı
Adalet bakanlığı 200 kadrolu personel alımı başvurusu açıldı!
Adalet bakanlığı 200 kadrolu personel alımı başvurusu açıldı!
Edirne'yi sel vurdu!
Edirne'yi sel vurdu!
Kokoreç piyasası kilitlendi! Kuzular ahırda kaldı, bahsedilen fiyatlar dudak uçuklatıyor
Kokoreç piyasası kilitlendi! Kuzular ahırda kaldı, bahsedilen fiyatlar dudak uçuklatıyor

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber