Başvuru için son 5 gün! 20 bin kişi alınacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, taşra teşkilatında görevlendirilmek için 30 bini sözleşmeli, 10 bini de sürekli işçi olmak üzere, toplam 40 bin personel kadrosu açıldığını duyurmuştu. Koca, sözleşmeli 20 bin sağlıkçının alımı için sürecin de başladığını ve kılavuzun Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ne (ÖSYM) gönderildiğini belirtmişti.

SON GÜN 22 ARALIK!

ÖSYM de KPSS 2021/10 Sağlık Bakanlığı’nın sözleşmeli pozisyonlarına tercih işlemlerinin yapılabileceğini açıkladı. Tercihler 22 Aralık tarihine kadar ‘ais.osym.gov.tr’ internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek. 10 bin sağlık personeli ve 10 bin işçi alımı mart ayında olacak. En fazla hemşireye ihtiyaç var. Duyurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü (yhgm.saglik.gov.tr) ve ÖSYM’nin (osym.gov.tr) internet adresinden takip edilebilir.

HANGİ BRANŞA KAÇ KİŞİ ARANIYOR?

10348 hemşire (1554 ortaöğretim). 1600 ebe. 1466 tıbbi sekreter. 1194 ilk ve acil yardım teknikeri. 1107 anestezi teknikeri. 706 röntgen teknikeri. 513 laboratuvar teknikeri. 338 diyetisyen. 172 diyaliz teknikeri. 390 fizyoterapist. 144 sosyal çalışmacı. 130 ortopedi teknikeri. 96 çocuk gelişimcisi. 50 dil ve konuşma terapisti. 46 iş ve uğraşı terapisti. 50 odyolog. 14 perfüsyonist. 287 psikolog. 27 sağlık fizikçisi. 23 adli tıp teknikeri. 220 ağız ve diş sağlığı teknikeri. 66 ameliyat teknikeri. 66 çevre sağlığı teknikeri. 66 diş protez teknikeri. 122 eczane teknikeri. 39 elektronörofizyoloji teknikeri. 98 evde bakım teknikeri. 137 fizik tedavi teknikeri. 22 iş ve uğraşı teknikeri. 112 odyometri teknikeri. 27 patolojik anatomi teknikeri. 20 podolog teknikeri. 40 radyoterapi teknikeri. 10 yaşlı bakım teknikeri. 43 anestezi teknisyeni. 10 çevre sağlığı teknisyeni. 66 ilk ve acil yardım teknisyeni. 43 laboratuvar teknisyeni. 43 röntgen teknisyeni. 43 tıbbi sekreter. 6 biyolog.