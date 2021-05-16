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Battaniyeler İş Başında

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’u yağış konusunda uyarmıştı. Gelen son dakika haberine göre İstanbul Anadolu Yakası’nın bazı bölgelerinde dolu yağışı etkili oldu. Mayısın ortasında yağan dolu nedeniyle araç sahibi olan vatandaşlar yine bilindik önlemlerini aldı.

Battaniyeler İş Başında

Battaniyeler İş Başında

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’u yağış konusunda uyarmıştı. Gelen son dakika haberine göre İstanbul Anadolu Yakası’nın bazı bölgelerinde dolu yağışı etkili oldu. Mayısın ortasında yağan dolu nedeniyle araç sahibi olan vatandaşlar yine bilindik önlemlerini aldı.

16 Mayıs 2021 Pazar 16:33
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Anadolu Yakası'nın Çekmeköy, Sultanbeyli ilçelerinde öğle saatlerinde aralıklı gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı etkili oldu.

Şiddetli dolu yağışı araç sürücülerine zor anlar yaşatırken vatandaşlar dolu yağışı nedeniyle zarar görmemesi için üzerlerini battaniye ve halılarla kapladıkları araçlarını korumaya çalıştı.

Mahalle sakini Kadir Haymana, "İlk yağmurla başladı gök gürültüsüyle birlikte. Daha sonrasında birden dolu yağmaya başladı. Herkes arabasını kapattı. Arabasına yetişebilen yetişti" dedi.

METEOROLOJi'DEN UYARI
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.

Bölgede, sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Son Güncelleme: 16.05.2021 17:21
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