Battaniyeler İş Başında

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’u yağış konusunda uyarmıştı. Gelen son dakika haberine göre İstanbul Anadolu Yakası’nın bazı bölgelerinde dolu yağışı etkili oldu. Mayısın ortasında yağan dolu nedeniyle araç sahibi olan vatandaşlar yine bilindik önlemlerini aldı.