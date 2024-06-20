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Benzine ve motorine kontak kapattıracak zam

21 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresine 1 lira 64 kuruş, motorinin litresine ise 1 lira 63 kuruş zam bekleniyor.

Benzine ve motorine kontak kapattıracak zam

Benzine ve motorine kontak kapattıracak zam

21 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresine 1 lira 64 kuruş, motorinin litresine ise 1 lira 63 kuruş zam bekleniyor.

20 Haziran 2024 Perşembe 13:46

Döviz kuru ve brent petrol fiyatındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Sektör kaynaklarının aktardığına göre; 21 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 64 kuruş, motorine ise 1 lira 63 kuruş zam yapılması bekleniyor. İstanbul'da motorinin litre fiyatı 40,67 liradan, benzinin litresi ise 40,3 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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