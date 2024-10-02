Yıl sonuna yaklaşırken otomobil markaları zam yapmaya devam ediyor. Döviz kurlarındaki dalgalanma, otomobil fiyatlarına yansıyor.

Otomobil fiyatlarını düşürmeye yönelik bazı adımlar atılsa da, sıfır otomobil fiyatlarındaki artışı durduracak etkili bir mekanizma henüz geliştirilmedi.

Yüksek mevduat faizleri, borsada son zamanlarda yaşanan düşük veya eksi getiriler, döviz kurlarındaki artışın sınırlı olması ve yüksek kredi faizleri gibi faktörler, otomobil talebini azaltmaya başlamış durumda.

Sıfır otomobil talebi artış gösteriyor

Yıl sonunun gelmesiyle birlikte distribütörlerin, ellerindeki 2024 model araçları satabilmek için sıfır faizli kampanyalar ve fiyat indirimleri gibi stratejilere başvurması bekleniyor. Şu anda bazı markalar, sıfır faiz veya bankalardan daha cazip faiz oranları sunarak müşterileri çekmeyi hedefliyor.