Ziyaretin ana gündem maddesi, Kahramanmaraş'taki belediyelerin durumu ve bu belediyelere sağlanabilecek destekler oldu.



BELEDİYELERİN DURUMU VE DESTEK TALEPLERİ



Ünal Ateş, gerçekleşen görüşmede Kahramanmaraş belediyelerinin karşılaştığı zorluklar hakkında Ekrem İmamoğlu'na bilgi verdi. Görüş alışverişinin ardından, şehrin ihtiyaçları doğrultusunda destek sözü alan Ateş, bu desteğin şehirdeki vatandaşların yaralarının daha hızlı sarılmasına katkı sağlayacağını belirtti.



EKREM İMAMOĞLU'NA TEŞEKKÜR



Ziyaret sonrasında bir açıklama yapan Ünal Ateş, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ettik. Belediyelerimiz ile ilgili bilgi verdik ve görüş alışverişinde bulunduk. Sayın başkanımız, vatandaşlarımızın yaralarının bir an önce sarılabilmesi için şehrimize destek sözü verdi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz" dedi.



KAHRAMANMARAŞ İÇİN İSTANBUL'DAN DESTEK



Ünal Ateş, alınacak desteklerin Kahramanmaraş halkı için önemine vurgu yaparak, işbirliğinin devam edeceğini belirtti. Ateş, Kahramanmaraş'ın kalkınması için el birliğiyle çalışacaklarını ifade etti.

Editör: MUTTALİP AKKUŞ