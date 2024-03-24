Beypazarı’nda yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Zorlu kış şartlarında doğada yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için hayati önem arz eden yemleme çalışmaları, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan yaban hayvanlarının da hayatını sürdürebilmesine katkı sunmakta, dolayısıyla bu yenileme çalışmaları hayati önem arz etmektedir.

Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürlüğü nezdinde bulunan Ankara il Şube Müdürlüğü’ne bağlı Beypazarı şefliğine bağlı Yaban Hayatı Koruma ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan yaban hayvanları için çalışmalarını aralıksız devam ettirmekteler.

Ekipler, sorumluluk sahalarındaki kar altında kalan yüksek rakımlı alanlara, yaban hayvanları için Buğday, Saman, Mısır, Arpa, Yonca vb, yemleri yaban hayatının yoğun olduğu dağların odak noktalarına sevkiyatı devam etmektedir..

Gittikleri bölgelerde yaban hayatı koruma kontrol faaliyetlerinde yürütmekte olan ekipler, “ bu dağlar ve Taşlar sadece bize yani insanlara ait değil, gördüğünüzde varlığıyla şeref duyacağınız her biri birbirinden güzel binlerce yaban hayvanın yaşam alanı. Ormanlarımız onların varlığıyla güzeldir” mesajıyla yaban hayatının önemine dikkat çektiler.

Ekipler, yemleme çalışmalarının yağışların ve hava şartlarının durumlarına göre aralıklarla, gece gündüz fark etmeksizin süreceğini kaydettiler.