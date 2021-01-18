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Biden'ın ilk işi ve ilk gideceği yer belli oldu

ABD’nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden’ın Beyaz Saray personel şefi olarak atayacağını açıkladığı Ron Klain, Biden’ın 20 Ocak’ta göreve gelmesi ile uygulayacağı emirleri açıkladı. Joe Biden’ın göreve başlamasının ardından, ABD Başkanı Donald Trump tarafından uygulanan birçok emirde değişiklik yapması bekleniyor. Ayrıca seçim süreci oldukça çalkantılı olan Joe Biden'ın Başkanlığının ilk ziyaretini hangi ülkeye yapacağı da belli oldu.

Biden'ın ilk işi ve ilk gideceği yer belli oldu

Biden'ın ilk işi ve ilk gideceği yer belli oldu

ABD’nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden’ın Beyaz Saray personel şefi olarak atayacağını açıkladığı Ron Klain, Biden’ın 20 Ocak’ta göreve gelmesi ile uygulayacağı emirleri açıkladı. Joe Biden’ın göreve başlamasının ardından, ABD Başkanı Donald Trump tarafından uygulanan birçok emirde değişiklik yapması bekleniyor. Ayrıca seçim süreci oldukça çalkantılı olan Joe Biden'ın Başkanlığının ilk ziyaretini hangi ülkeye yapacağı da belli oldu.

18 Ocak 2021 Pazartesi 13:43
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ABD'nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın Beyaz Saray personel şefi olarak atayacağını açıkladığı Ron Klain, Biden'ın 20 Ocak'ta göreve başlamasının ardından ilk uygulamayı planladığı emirler hakkında açıklama yaptı. Klain, Biden'ın ABD Başkanı Donald Trump'a ait birçok emri değiştireceğini bildirdi.

BIDEN'DAN SON DAKİKA KARARI: İLK ZİYARET VE İLK İCRAAT BELLİ OLDU

ABD'nin büyük tartışma ve çalkantılar ile başkanlık ipini göğüsleyen Joe Biden'ın ajandasından ilk bilgiler sızdı. Edinilen en yeni bilgiye göre koltuğa oturur oturmaz atacağı ilk imza ve başkanlık uçağına bindiğinde ilk gideceği yer belirlendi. İşte ayrıntılar;

KORONAVİRÜS YASASI GELİYOR

Klain, Biden'ın yeni emirlerinin korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında vatandaşların günlük hayatlarında ve 100 gün içinde eyaletler arası yolculuk yapması durumunda maske takması zorunlu hale getirilmesini içereceğini belirtti. Biden'ın Covid-19 salgını ile kapatılan şirketleri ve okulları geri açacağını ifade eden Klain, ülke genelinde Covid-19 test sayısının arttırılacağını vurguladı. Klain ayrıca, Biden'ın "Amerikan Kurtarma Planı" adını verdiği toplamda 1 trilyon 9 milyar dolar değerindeki Covid-19 yardım yasasının getireceğini de belirtti.

EKONOMİK DESTEK EMİRLERİ

Klain, Biden'ın salgın sırasında ev sahiplerinin kiracılarını tahliye etmesini yasaklayan tedbirlerin süresini de uzatmasının beklendiğini ifade etti. Emir, ilk olarak geçtiğimiz yıl 4 Eylül 2020'de ABD Başkanı Donald Trump yönetimi tarafından uygulanmaya başlamıştı.

EĞİTİMDE FAİZ VAADİ

Biden'ın, daha önce Trump tarafından açıklanan öğrenciler için kredi ödemelerinin askıya alınmasını uzatmayı planladığını ifade eden Klain, Biden'ın milyonlarca Amerikalı tarafından kullanılan eğitim kredilerindeki faizden de feragat etmeyi planladığını bildirdi.

İLK İCRAAT TRUMP'IN GÖÇMEN YASASINI İPTAL ETMEK

Biden yönetiminin, ABD'de ikamet eden milyonlarca belgesiz göçmenin nasıl Amerikan vatandaşlığı alabileceğinin ana hatlarını çizmek için ayrıntılı bir plan hazırlayıp Kongre'ye göndermesi beklendiğini ifade eden Klain, Biden'ın Meksikalı göçmenlerin ABD'ye girmesini engelleyen Trump'ın Göçmen Koruma Protokolleri'ni iptal edeceğini belirtti.

Klain, Biden'ın görevine başlamasının ardından 2017'de "Müslüman yasağı" olarak tarihe geçen Trump'ın icra emrini de iptal edeceğini bildirdi.

PARİS İKLİM ANLAŞMASINA YENİDEN KATILIM

Klain, Biden'ın Başkanlık Ofisi'ndeki ilk gün, ABD'nin geçtiğimiz yıl Kasım ayında resmi olarak ayrıldığı 2015 Paris İklim Anlaşması'na yeniden katılmayı planladığını aktardı.

İLK ZİYARET İNGİLTERE'YE

Resmi olarak duyurulmasa da İngiliz medyasında yer alan son dakika haberlerine göre, Biden'ın göreve başlamasının ardından ilk yurtdışı ziyaretini İngiltere'ye yapacağı iddia edildi.

Klain, bu politika hedeflerine "tam olarak ulaşılmasının", "yalnızca gelecek başkanın yapmayı vaat ettiği idari eylemleri değil, aynı zamanda güçlü Kongre eylemini" de gerektirdiğini ifade etti. Klain, Biden'ın eylemlerinin "sadece Trump yönetiminin en ağır zararlarını tersine çevirmek için değil, aynı zamanda ülkemizi ileriye taşımak için" alınacağını savundu.

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