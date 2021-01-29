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Bilim kurulu üyesinden 5. dalga uyarısı!

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap, 'Salgın ne zaman sona erecek?' sorusuna, "Salgın bitecek; ama virüs kaybolmayacak. Covid-19’un mevsimsel bir enfeksiyon olarak kışın artan yazın azalan, grip gibi bir hastalık olmasını bekliyoruz." yanıtını verdi. Azap, şu ana kadar 4 dalga yaşandığını söyledi, 5'inci dalga için tarih verdi.

Bilim kurulu üyesinden 5. dalga uyarısı!

Bilim kurulu üyesinden 5. dalga uyarısı!

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap, 'Salgın ne zaman sona erecek?' sorusuna, "Salgın bitecek; ama virüs kaybolmayacak. Covid-19’un mevsimsel bir enfeksiyon olarak kışın artan yazın azalan, grip gibi bir hastalık olmasını bekliyoruz." yanıtını verdi. Azap, şu ana kadar 4 dalga yaşandığını söyledi, 5'inci dalga için tarih verdi.

29 Ocak 2021 Cuma 14:53
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Bilim Kurulu üyesi ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, Genç Girişim ve Yönetişim Derneği'nin (GGYD) 50'nci kez organize ettiği 'İş'te Fırsat Toplantısı'na çevrimiçi katıldı. Prof. Dr. Azap, toplantıda yaptığı konuşmasında, koronavirüs pandemisine ilişkin uyarılarda bulundu. Azap, koronavirüs salgınındaki dalganın ülke ülke, hatta il il değiştiğini belirtti. Ankara örneğiyle bu farklılığı anlatan Prof. Dr. Azap, "Örneğin Ankara'da nisan, haziran, ağustos ve kasım aylarında olmak üzere 4 dalga yaşadık, 5'incisini bekliyoruz. Maalesef şu anda olgu sayısında kıpırdanma var. Ankara'da beklediğimiz 5'nci dalga muhtemelen şubat ayı ortasında başlayacak, mart ortasına kadar sürecek" dedi.

KORONAVİRÜS SALGINI NE ZAMAN BİTECEK?

Dünya genelinde bugüne kadar Covid-19 kaynaklı 100 milyon vaka, 2 milyon ölüm olduğunu anımsatan Prof. Dr. Azap, "Hem olgu hem ölüm sayısında ABD başı çekiyor. Türkiye 9'ncu sırada. Ama bunlar kesin tanı alınan sayılar. Tanı koyduğunuz her bir olguya karşılık tanı koymadığınız 9 olgu var. 100 milyon olgu diyoruz; ama 1 milyar kişiyi buldu. Yani dünya nüfusunun 1 milyarı enfekte oldu. Ölüm sayısı da 2 milyon diyoruz; ama tanı koyamadıklarınızla 5 milyona yakın kaybımız oldu. Salgın bitecek; ama virüs kaybolmayacak. Covid-19'un mevsimsel bir enfeksiyon olarak kışın artan yazın azalan, grip gibi bir hastalık olmasını bekliyoruz. En iyimser tahminle bağışıklık 2 yıl sürerse, bu 2 yılda bir yine özellikle kış aylarında artan sonra azalan bir hastalık yapacak" diye konuştu.

NE ZAMAN RAHATLAYACAĞIZ?

Prof. Dr. Azap, ilaçların hastalıkları tedavi ettiği gibi yayılımı da engellediğini belirterek, "Covid-19 için şu an kullanılan ilaçların hiç biri doğrudan virüsü ortadan kaldıran ilaçlar değil. Virüse doğrudan etkili ilaç, önümüzdeki yılın ocak, şubat aylarında geliştirilmiş olacak. En iyimser tahmin; bu yılın kasım, aralık ayı gibi bu ilaçlar yaygın şekilde kullanılıyor olacak. Yani önümüzdeki sene bu zamanlar normale dönmüş olacağız. Maskeleri çıkarıp mesafeyi umursamayacağız; fakat çok uzun yılar boyu bu virüsle yaşamaya devam edeceğiz. Tıpkı grip gibi" ifadesini kullandı.

Son Güncelleme: 29.01.2021 18:14
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