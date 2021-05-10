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Binlerce Filistinli Mescid-İ Aksa'yı Korumak İçin Yürüyüşe Geçti

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik şiddet eylemleri artarak devam ederken, sosyal medyada yayılan bir videoda binlerce Filistinlinin Mescid-i Aksa'ya doğru yürüyüşe geçtiği görüldü.

Binlerce Filistinli Mescid-İ Aksa'yı Korumak İçin Yürüyüşe Geçti

Binlerce Filistinli Mescid-İ Aksa'yı Korumak İçin Yürüyüşe Geçti

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik şiddet eylemleri artarak devam ederken, sosyal medyada yayılan bir videoda binlerce Filistinlinin Mescid-i Aksa'ya doğru yürüyüşe geçtiği görüldü.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 17:11
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İsrail polisinin Mescid-i Aksa'yı korumak için direnen Filistinlilere yönelik acımasız müdahaleleri sürüyor. İsrail polisi tarafından son gerçekleştirilen saldırılarda çok sayıda Filistinli yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Sosyal medyada hızla yayılan bir videoda binlerce Filistinlinin Mescid-i Aksa'ya doğru yürüyüşe geçtiği izlendi.

ÜLKENİN ÇEŞİTLİ BÖLGELERİNDEN TOPLANDILAR

Filistin halkının Mescid-i Aksa'dan gelen haberlerin ardından büyük tepki gösterdiği ve ülkenin çeşitli bölgelerinden gelen binlerce kişinin Mescid-i Aksa'ya doğru yürüyüşe geçtiği bildirildi.

Sloganlar atarak yürüyen grup, Mescid-i Aksa'yı korumak için direnen Filistinlilere destek verecek.

1967'DEN BERİ İŞGAL ALTINDA

Mescid-i Aksa ise İslam'ın üçüncü en kutsal ibadet yeri olarak kabul ediliyor. Bu bölgenin içinde olduğu Doğu Kudüs, 1967'deki Altı Gün Savaşı olarak da bilinen Arap-İsrail savaşından bu yana İsrail devletinin işgali altında bulunuyor.

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