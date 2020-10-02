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Bitcoin dolandırıcılarından 'pes' dedirten yöntem!

Hackerların pişkin dolandırıcılığı, Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde faaliyet gösteren ve dünyanın dört bir yanına tarım makinaları ihracat eden bir firmanın Jandarma'ya yaptığı şikâyet üzerine ortaya çıktı.

Bitcoin dolandırıcılarından 'pes' dedirten yöntem!

Bitcoin dolandırıcılarından 'pes' dedirten yöntem!

Hackerların pişkin dolandırıcılığı, Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde faaliyet gösteren ve dünyanın dört bir yanına tarım makinaları ihracat eden bir firmanın Jandarma'ya yaptığı şikâyet üzerine ortaya çıktı.

02 Ekim 2020 Cuma 16:03

Şirketlere ait tüm bilgilerin saklandığı ana bilgisayarların şifrelerini kıran hackerlar, şirkete ait binlerce veriyi kopyaladıktan sonra siteleri girişi erişilemez hale getirdi. Bilgisayarlara uzaktan erişim sağlayan hackerlar, [email protected] adlı adresten şirket yöneticileriyle temasa geçerek milyonlarca veriyi birkaç saniye içerisinde silebileceklerini söyleyerek tehdit etti.

ÖDEMELER BİTCOİN ÜZERİNDEN

Siteleri erişilemez hale getiren hackerlar, şirketlere ait web sitesine ve veri tabanına ulaşmak için yöneticilerden 3 bin dolar istedi. Yakalanmamak için parayı bitcoin olarak isteyen hackerlar, şirket yöneticilerine 12 saat süre verip aksi takdirde tüm şifrelerin ve site hesaplarının sabah 10:00'da sıfırlanacağını ve sisteme bir daha ulaşamayacaklarını belirtti.

DOLANDIRICIDAN 'DÜRÜSTLÜK' MESAJI: 6 YILDIR BU İŞİ YAPIYORUZ

Şirket yöneticileri ile görüşmelerinde diğer hackerları kötüleyip kendilerini "dürüst hacker" olarak tanıtan dolandırıcı hackerlar, "Son zamanlarda bazı meslektaşlarımız utanarak ve üzülerek söylemek isterim ki para almalarına rağmen dosyaları açmıyorlar yada bozuk açıyorlar. Sonra yeniden para istiyorlar. Biz onlardan değiliz. 6 senedir bu işi yapıyoruz." şeklinde açıklamalarda bulundu.

NASIL HACKER OLDUĞUMUZU REFERANSLARIMIZA SORUN

Yazışmalarda referans verebileceklerini de söyleyen hackerlar; "Binlerce referans sahibiyiz. Güven konusunda size bildireceğimiz referanslarımızı arayarak daha önce tarafımızdan nasıl hacklendiklerini ve nasıl bir hizmet verdiğimizi öğrenebilirsiniz. Sakın veri kurtarma firmalarına başvurmayın, sorunu çözemeyeceklerdir. Zaman hızla ilerliyor. Sizi tanımıyorum. Dolayısıyla size karşı kötü duygular beslememin, size kötülük yapmamın hiç bir anlamı yok. Amacımız sadece bu işten bir gelir elde etmek. Yaptığınız ödemenin ardından çok kısa bir sürede siteniz sorunsuz bir şekilde çalışıyor hale gelecektir" ifadelerini kullandı.

KAPALIÇARŞI'DA BİTCONCİ ARADILAR

Tehditler karşısında çaresiz kaldığını düşünen şirket yöneticileri, hackerların istediği 3 bin dolar karşılığı olan 0,28 Bitcoin'i Kapalıçarşı'dan temin edip hackerların Bitcoin hesaplarına gönderdi.

Şirket yetkilileri, sitelerinin açılmasının ardından durumu Jandarma'ya bildirdi. Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bölgede yaptığı araştırma sonucunda yüzlerce şirketin bu yöntemle dolandırıldığını tespit ederek geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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