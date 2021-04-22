Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş istiklal üniversitesi rektörü prof. Dr. Sami özgül’den, 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı mesajı
Kahramanmaraş istiklal üniversitesi rektörü prof....
Tiyatro Akademisi’nde Sahne Heyecanı
Tiyatro Akademisi’nde Sahne Heyecanı
Akraba Rahmete Vesiledir
Akraba Rahmete Vesiledir
Mahalle Yollarına Parke Döşeniyor
Mahalle Yollarına Parke Döşeniyor
‘İftar Vakti’ Türkoğlu’nda Devam Etti
‘İftar Vakti’ Türkoğlu’nda Devam Etti

Bu hafta yasak 3 gün olacak

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "23 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre; 23 Nisan'ın resmi tatil olması dolayısıyla bu hafta sonuna özel sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Cuma, cumartesi, pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.

Bu hafta yasak 3 gün olacak

Bu hafta yasak 3 gün olacak

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "23 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre; 23 Nisan'ın resmi tatil olması dolayısıyla bu hafta sonuna özel sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Cuma, cumartesi, pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.

22 Nisan 2021 Perşembe 10:15
banner459

Koronavirüs salgını ve artan vakalar nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak. İçişleri Bakanlığı'nın 81 İl Valiliğine gönderdiği "23 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelgeye göre; kısıtlama bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve 3 gün sürecek.

KISITLAMA 26 NİSAN 05.00'DE SONA ERECEK

Cuma, cumartesi, pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'de sona erecek.

AYNI KISITLAMALAR GEÇERLİ OLACAK

Daha önce genelge ile belirtilen "Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi" aynen geçerli olacak. Hafta sonu 10.00- 17.00 saatleri arasında açık olan bakkal, market, kasap, manav ve kuruyemişçi ile şehirlerarası seyahat kısıtlamasına dair usul ve esaslar 23 Nisan Cuma günü de bire bir uygulanacak.

TÖRENLER ASGARİ DÜZEYDE TUTULACAK

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anıtkabir ve Birinci Meclis'te gerçekleştirilecek tören ve kutlamalar dışında tüm il ve ilçelerde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı belirlenen esaslara göre kutlanacak. Milli Eğitim Bakanlığının 06.04.2021 tarih ve 23672112 sayılı yazısı doğrultusunda çelenk sunma törenleri fiziki mesafe koşullarına uygun şekilde asgari düzeyde katılımla gerçekleştirilecek.

Çelenk sunma törenleri dışında kişilerin bir araya gelmesine neden olabilecek kutlama programları yapılmayacak. Bunun yerine Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının coşkusunu yansıtabilecek başta kolluk araçlarından oluşmak üzere araç konvoyları, ses, ışık ve havai ışık gösterileri, mobil araçlarla gösteriler ile çevrimiçi etkinliklere ağırlık verilecek.

GÖREVLİ KİŞİLER KISITLAMADAN MUAF OLACAK

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama törenlerinde görevli olan kişiler de tören ve kutlama programları süresi ile sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacak.

Bu esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak.

Anahtar Kelimeler:
Bu Hafta Yasak 3 Gün Olacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ali öztunç’tan bakan Pekcan'a soru: kendi bakanlığınıza dezenfektan sattınız mı?
Ali öztunç’tan bakan Pekcan'a soru: kendi bakanlığınıza dezenfektan sattınız mı?
Kahramanmaraş'ta koronavirüs aşılaması iftardan sonra da devam ediyor
Kahramanmaraş'ta koronavirüs aşılaması iftardan sonra da devam ediyor
Kahramanmaraş’ta mantı gününe katılan kadın yüzünden apartman karantinaya alındı
Kahramanmaraş’ta mantı gününe katılan kadın yüzünden apartman karantinaya alındı
Kahramanmaraş valiliğinden kısıtlama hatırlatması
Kahramanmaraş valiliğinden kısıtlama hatırlatması
Gurmelerin Yeni Gözdesi Kahramanmaraş Mutfağı
Gurmelerin Yeni Gözdesi Kahramanmaraş Mutfağı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber