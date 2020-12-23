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Canlı yayını polis bastı

Trabzon'da uydu aracılığıyla ulusal yayın yapılan televizyon kanalında canlı yayınlanan programda sunucu ve konuğu, tanıtmak istedikleri Kadın Destek Uygulaması'ndan yardım isteyince polis ekipleri 3 dakikada stüdyoya geldi.

Canlı yayını polis bastı

Canlı yayını polis bastı

Trabzon'da uydu aracılığıyla ulusal yayın yapılan televizyon kanalında canlı yayınlanan programda sunucu ve konuğu, tanıtmak istedikleri Kadın Destek Uygulaması'ndan yardım isteyince polis ekipleri 3 dakikada stüdyoya geldi.

23 Aralık 2020 Çarşamba 12:13
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Bölgede uydu aracılığıyla ulusal yayın yapan televizyon kanalında gazeteci, yapımcı ve sunucu Nurbay Usta'nın hazırlayıp sunduğu 'Müzik Pınarı' programı stüdyosunda, canlı yayında ilginç anlar yaşandı.

EKİPLER 3 DAKİKADA ADRESE GELDİ

Usta, şiddete uğrayan kadınların acil durumlarda kullanabilmeleri için geliştirilen KADES'in nasıl çalıştığını anlatmak için cep telefonuna uygulamayı kurdu. KADES'in önemine vurgu yapılan yayında sanatçı Solmaz Akgül de telefonuna kurduğu uygulamanın yardım butonuna bastı. Sinyal üzerine harekete geçen Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 3 dakikada adrese geldi. Ekipler, geldikleri adresin televizyon stüdyosu olduğunu fark edince şaşkınlık yaşadı. Durumu polislere anlatan sunucu, amaçlarının uygulamayı tanıtıp, farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi. Usta ve konuğu Akgül, açtıkları 'Irkçılığa, kadına şiddete ve çocuk istismarına hayır' yazılı pankartla ekiplere teşekkür edip, kolaylıklar diledi. Polis ekipleri de sunucu ve konuğuna teşekkür etti.

"HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR"

Program, televizyon başındakilerin yanı sıra görüntülerin paylaşıldığı sosyal medyada da beğeni toplayıp, ilgi gördü. Her türlü şiddete karşı olduklarını söyleyen Nurbay Usta, uygulamanın çok kısa sürede olumlu sonuçlar verdiğine tanık olduklarını belirtti. Usta, "Kadınlar için hayati bir önem taşıyan programın uygulanmaya konulmasında emekleri olan İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü görevlileri ile bölgede İl Emniyet Müdürlüğü'nün değerli polislerine teşekkür ediyoruz" dedi.

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