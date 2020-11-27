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Cezaevi önünde kanlı infaz

Bursa'da takisicilik yapan Sadık Çayır isimli şahıs, (57) oğlunu ziyaret için gittiği cezaevinin önünde tabancayla vurularak, öldürüldü.

Cezaevi önünde kanlı infaz

Cezaevi önünde kanlı infaz

Bursa'da takisicilik yapan Sadık Çayır isimli şahıs, (57) oğlunu ziyaret için gittiği cezaevinin önünde tabancayla vurularak, öldürüldü.

27 Kasım 2020 Cuma 18:30
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Baba ve oğlu, oto kiralama işi yapan bir grup ile kavga etmiş ve 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kavgada Sadık Çayır'ın oğlu Alican Çayır gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

Olay, Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi Cezaevi Caddesi'nde, saat 14.30 sıralarında yaşandı.

Taksici Sadık Çayır, 7 Haziran günü park meselesi nedeniyle oto kiralama şirketi sahibi ve çalışanlarıyla tarışmaya başladı. Tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya döndü. Serdar Umur'un hayatını kaybettiği çatışmada, aralarında Sadık Çayır'ın da bulunduğu 5 kişi yaralandı. Çayır'ın oğlu Alican Çayır ise gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Sadık Çayır, bugün tutuklu oğlunu ziyaret etmek için Bursa H Tipi Cezaevi'ne geldi. Cezaevi önünde görüşme saatini bekleyen Çayır'a kimliği belirsiz bir kişi, tabancayla art arda ateş etti.

9 kurşun isabet eden Çayır, ağır yaralanırken, saldırgan kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sadık Çayır, ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne götürülmek istenirken yolda hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Saldırının daha önceki olayla ilgili olabileceği bildirildi.

Son Güncelleme: 27.11.2020 19:15
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