Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yedikuyuların Zirvesinde Şehitler Anıldı
Yedikuyuların Zirvesinde Şehitler Anıldı
Başkan Güngör: ‘Kahramanmaraşspor’un Yanındayız’
Başkan Güngör: ‘Kahramanmaraşspor’un Yanındayız’
Akademi’de Başvuru Sonuçları Açıklandı
Akademi’de Başvuru Sonuçları Açıklandı
Başkan Okay’dan Üç Aylar Mesajı
Başkan Okay’dan Üç Aylar Mesajı
Vali Coşkun’a Kurtuluş Mücadelesine Özel Ziyaret
Vali Coşkun’a Kurtuluş Mücadelesine Özel...

Çocuklarda Görülen Sinsi Tehlike, El-Ayak-Ağız Sendromu

Kahramanmaraş Özel Sular Vatan Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Ali Rıza Namlı, el ayak ağız sendromu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Çocuklarda Görülen Sinsi Tehlike, El-Ayak-Ağız Sendromu

Çocuklarda Görülen Sinsi Tehlike, El-Ayak-Ağız Sendromu

Kahramanmaraş Özel Sular Vatan Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Ali Rıza Namlı, el ayak ağız sendromu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

14 Şubat 2021 Pazar 17:54
banner459

El-ayak-ağız hastalığı, özellikle 10 yaş altı çocuklarda sık görülen bulaşıcı hastalıklar arasında yer alıyor. Bu hastalıkta yüksek ateş, elde ayakta ve ağız çevresinde döküntülü lezyonlar, ağız içinde oral aftlar olarak görülüyor.

Kaharamanmaraş Özel Sular Vatan Hastanesi ocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Ali Rıza Namlı, bu hastalığın sonbahar, yaz ve kış aylarında görüldüğünü ifade ederek, "Enterovirüs ailesinden Koksaki virüsü bu hastalığa neden oluyor.Hasta olan çocuklarda öksürük, hapşurma, tükürük ya da çocuklarda deri lezyonlarında direkt temas yoluyla bulaşabilmektedir. Az oranda da dışkı yoluyla bulaşma söz konusudur." dedi.

İlk 3 Gün Yüksek Ateş

El ayak ağız hastalığında çocuklarda ilk 3 gün yüksek ateşin gözlemlendiğini belirten Namlı, ilk 3 günün sonrasında elde, ayakta ve ağızda su çiçeğine benzer içi su dolu kabarcıklar şeklinde lezyonların görülebileceğini, yaşanan bu lezyonların çocuklar için son derece ağrılı ve kaşınıtılı olabileceğini vurguluyor.

İlerleyen dönemlerde çocukların ağız içinde 'Oral Aft' adı verilen ağız içi yaraların çocuklarda yutkunma zorluğu ve iştah kaybı yaşanabileceğini söyleyen Uzm. Dr. Namlı, açıklamasını söyle sürdürdü:

SEPTOMATİK TEDAVİLER UYGULUYORUZ

"Bu hastalığın ilerleyen zamanlarında yine boğazda kızarıklık, bademcikte ağrı,kulak ağrısı ve halsizlik yapabilmektedir.El-ayak-ağız sendromunun tedavisinde viral bir hastalık olduğu için septomatik tedaviler uygulamaktayız. Çocukların sıvı gıdalarla ve yumuşak gıdalarla beslenmesini istiyoruz.

Bu hastalıkta nelere karşı önlem almamız gerekiyor? En başta bu hastalıkta bizim hijyene çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çocuklarımızın kirli elleri ile ağızlarına, yüzlerine değmeden, ellerini sık sık yıkamaları gerekiyor. İkincisi hastalığı olan kişilerle yakın temasta bulunmalarını istemiyoruz. Üçüncüsü, eğer çocuğumuz okula gidiyorsa ve el-ayak-ağız hastalığı taşıyorsa, bu hastalığın kendiliğinden geçtiği tarih, yani 7-10 gün arası çocuğun okula gitmemesi gerekiyor. Özellikle 6 yaş altı çocuklarda ateşli havalelere yol açabiliyor. İlerleyen dönemlerde önlem alınmazsa, kalp-kas dokusunda 'Miyokardit' dediğimiz tutulumlar, inflomasyonlara yol açabilir. Buna özellikle çok dikkat etmemiz gerekiyor.

Kahramanmaraş'ta ve diğer şehirlerimizde de bu hastalığa çok sık karşılaşıyoruz."

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İçişleri Bakanı Soylu'dan Murat Karayılan Açıklaması! "Yakalayıp bin parçaya bölmezsek..."
İçişleri Bakanı Soylu'dan Murat Karayılan Açıklaması! "Yakalayıp bin parçaya bölmezsek..."
Yüz yüze eğitime kar engeli! O illerde okullar tatil edildi...
Yüz yüze eğitime kar engeli! O illerde okullar tatil edildi...
Muhsin Yazıcıoğlu Davasında 3 Kişi Hakkında Yakalama Kararı Çıktı
Muhsin Yazıcıoğlu Davasında 3 Kişi Hakkında Yakalama Kararı Çıktı
1 milyon TL cezası var
1 milyon TL cezası var
Gara'da 13 Türk vatandaşımız şehit edildi
Gara'da 13 Türk vatandaşımız şehit edildi

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber